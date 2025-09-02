Hà Nội

Xe

Nissan rời top 10 thương hiệu ôtô toàn cầu sau 16 năm

Doanh số sụt giảm, thua lỗ liên tiếp và bị BYD, Geely vượt mặt, Nissan lần đầu sau 16 năm rời khỏi top 10 thương hiệu ôtô bán chạy nhất thế giới.

Thảo Nguyễn
Video: Nissan rời top 10 thương hiệu ôtô toàn cầu.

Sau nhiều năm gắn liền với danh hiệu một trong những thương hiệu ôtô bán chạy nhất thế giới, Nissan đã chính thức rời khỏi top 10 sau nửa đầu năm 2025. Theo số liệu của MarketLines, hãng xe Nhật Bản chỉ bán được 1,61 triệu xe, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái và xếp vị trí thứ 11. Đây là lần đầu tiên trong 16 năm Nissan mất chỗ đứng trong bảng xếp hạng này.

Trong khi đó, các đối thủ lại bứt phá mạnh mẽ. BYD ghi nhận mức tăng trưởng 33%, vươn lên vị trí thứ 8, còn Suzuki đạt 1,63 triệu xe lần đầu vượt qua Nissan kể từ năm 2004. Geely cũng trở thành một cái tên mới vượt mặt hãng xe Nhật Bản trong cuộc đua doanh số toàn cầu.

2-8765.jpg
Sau nhiều năm gắn với danh hiệu một trong những thương hiệu ôtô bán chạy nhất thế giới, Nissan đã chính thức rời khỏi top 10 sau nửa đầu năm 2025.

Từ tháng 4 đến 6/2025, Nissan báo cáo khoản lỗ 15,7 tỷ yen (105 triệu USD), đánh dấu quý thua lỗ thứ tư liên tiếp. Trái ngược hoàn toàn với cùng kỳ năm ngoái, hãng vẫn đạt lợi nhuận 28,5 tỷ yen (191 triệu USD).

Sự sa sút thể hiện rõ tại Trung Quốc thị trường lớn nhất của Nissan khi doanh số nửa đầu năm giảm tới 18%, chỉ còn 270.000 xe, kém xa thời kỳ đỉnh cao 720.000 xe vào năm 2018. Tại Nhật Bản, doanh số cũng giảm 10% xuống 220.000 xe, mức thấp nhất từ năm 1993. Tại Mỹ, tình hình không mấy sáng sủa khi doanh số vẫn trì trệ.

1-3336.jpg
Từ tháng 4 đến 6/2025, Nissan báo cáo khoản lỗ 15,7 tỷ yen (105 triệu USD).

Tại Việt Nam, Nissan hiện chỉ phân phối 3 mẫu xe: sedan Almera, bán tải Navara và crossover Kicks. Tuy nhiên, cả ba dòng xe này đều đang lép vế trước các đối thủ cùng phân khúc. Nhiều đại lý phải áp dụng chính sách giảm giá sâu để xả hàng tồn kho, trong khi hãng vẫn chưa bổ sung thêm mẫu xe mới để cải thiện vị thế.

Bất chấp bức tranh ảm đạm, Nissan đang cố gắng cải tổ dòng sản phẩm toàn cầu. Tại Mỹ, hãng vừa giới thiệu Leaf EV thế hệ mới với giá khởi điểm 31.485 USD và ghi nhận doanh số tăng trưởng trở lại của Nissan Kicks với hơn 50.000 xe bán ra trong nửa đầu năm. Tại Trung Quốc, Nissan ra mắt sedan N7 EV với giá chỉ từ 119.900 nhân dân tệ (16.727 USD).

3-332.jpg
Bất chấp bức tranh ảm đạm, Nissan đang cố gắng cải tổ dòng sản phẩm.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng những động thái này cần thời gian để chứng minh hiệu quả. Với áp lực từ các đối thủ Trung Quốc và thị trường toàn cầu biến động, việc Nissan lấy lại chỗ đứng trong top 10 sẽ là thử thách không nhỏ trong những năm tới.

