Hà Nội

Xe

Nissan dự định "hồi sinh" Xterra, đối thủ mới của Toyota 4Runner

Theo một số nguồn tin, Nissan đang lên kế hoạch tái xuất mẫu SUV off-road Xterra nhằm cạnh tranh trực tiếp với Toyota Land Cruiser Prado, Toyota 4Runner…

Nguyễn Anh

Dự kiến, Nissan Xterra thế hệ mới sẽ ra mắt vào năm 2028. Nhiều khả năng xe sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid V6, có thể là loại hybrid sạc điện (PHEV) với khả năng chạy thuần điện khoảng 120 km, tương đương tầm hoạt động của một mẫu xe điện mini.

Theo kế hoạch, Xterra mới sẽ được sản xuất tại nhà máy Canton (Mississippi, Mỹ), nơi đang lắp ráp dòng bán tải Frontier/Navara. Nhiều khả năng xe sẽ dùng chung nền tảng khung rời (body-on-frame) với Frontier, hứa hẹn khả năng off-road mạnh mẽ.

2-4008.jpg
Nissan dự định "hồi sinh" Xterra, đối thủ mới của Toyota 4Runner.

Ra mắt lần đầu vào năm 1999, Nissan Xterra trải qua hai thế hệ trong 16 năm trước khi bị khai tử vào năm 2015. Trong bối cảnh phân khúc SUV off-road ngày càng phát triển, đặc biệt là thành công vang dội của Toyota 4Runner, Nissan quyết định hồi sinh Xterra để lấp vào khoảng trống trong dải sản phẩm của mình.

Hiện tại, mẫu SUV khung rời duy nhất của Nissan tại Mỹ là Armada. Tuy nhiên, Armada có kích thước lớn, giá cao và chỉ mới bổ sung phiên bản off-road, vì vậy Xterra được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hợp lý hơn cho nhóm khách hàng đam mê off-road.

1-2408.jpg
Từ nay đến mùa xuân năm 2027, Nissan dự định sẽ giới thiệu 20 mẫu xe và phiên bản nâng cấp mới tại Mỹ và Canada.

Từ nay đến mùa xuân năm 2027, Nissan dự định sẽ giới thiệu 20 mẫu xe và phiên bản nâng cấp mới tại Mỹ và Canada. Trong đó, đáng chú ý có Infiniti Q50 sedan thế hệ mới, sử dụng động cơ V6 twin-turbo 400 mã lực, hộp số sàn 6 cấp từ mẫu thể thao Nissan Z. Ngoài ra, Nissan cũng mở rộng danh mục hybrid và chuẩn bị ra mắt phiên bản crossover điện giá rẻ của Leaf.

