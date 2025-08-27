Hà Nội

Xe

Ngắm "sát thủ siêu xe" Nissan GT-R R35 độ khủng của đại gia TP.HCM

Không thường xuyên chia sẻ chiếc xe Nissan GT-R R35 lên mạng xã hội, tuy nhiên, mỗi khi lái nó ra đường, chủ xe đã nhận được sự quan tâm của giới mê xe.

Nguyễn Anh
6-7529.jpg
Nissan GT-R là mẫu xe JDM rất nổi tiếng không chỉ ở Nhật Bản, mà còn trên thế giới, nhiều người còn đặt cho nó biệt danh siêu xe đường phố, vì lái thoải mái, sức mạnh không thua kém gì các siêu xe cùng đời lúc xe ra mắt, thật là thú vị đúng không.
3-9703.jpg
Ở phiên bản Nissan GT-R R35, ước tính có gần 8 xe được nhập khẩu về Việt Nam theo diện không chính hãng, có xe từ nước bạn Lào hay Campuchia sang làm dâu. Nhưng để thấy Nissan GT-R R35 lăn bánh trên đường phố ngày nay không còn nhiều.
2-1761.jpg
Không thường xuyên chia sẻ chiếc xe Nissan GT-R R35 lên mạng xã hội, tuy nhiên, mỗi khi lái nó ra đường, chủ xe đã nhận được sự quan tâm của giới mê xe. Ngoại hình xe được sơn màu đỏ bắt mắt nhưng body kit độ mới làm nó thật sự lạ mắt.
4-742.jpg
Các chi tiết bao gồm cánh lướt gió ở cản va trước, vòm bánh xe nới rộng với các khe gió chẳng khác gì 1 mẫu xe đua, tiếp đến là khuếch tán sau và cánh gió đuôi đặc trưng của Nissan GT-R R3. Xe cũng được trang bị bộ mâm độ 5 chấu kép, sơn màu đen, cùng kẹp phanh tông xuyệt tông với màu sơn ngoại thất.
7-9782.jpg
Nội thất xe có thiết kế đơn giản với không nhiều chi tiết. Nissan GT-R R35 là mẫu xe coupe 2+2 với ghế trước có thiết kế thể thao, hàng ghế phía sau phù hợp với những người có vóc dáng nhỏ. Điểm nhấn trong cabin là vô-lăng 3 chấu tích hợp các nút bấm hỗ trợ người lái, phía sau là lẫy chuyển số và một bảng đồng hồ tốc độ dạng analog.
8-3105.jpg
Siêu xe đường phố Nissan GT-R R35 được trang bị động cơ V6, dung tích 3,8 lít, tăng áp kép, "trái tim" này sản sinh công suất tối đa 480 mã lực tại vòng tua máy 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 588 Nm tại dải vòng tua máy 3.200 đến 5.200 vòng/phút.
5-5342.jpg
Nissan GT-R phiên bản R35 sử dụng hộp số ly hợp kép 6 tốc độ, tích hợp chức năng chuyển số bằng lẫy trên vô lăng cùng hệ truyền động 4 bánh toàn thời gian AWD.
1-1594.jpg
Những trang bị trên đã giúp cho siêu xe đường phố Nissan GT-R chỉ mất khoảng thời gian 3,5 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát. Tốc độ tối đa trên những chiếc Nissan GT-R là 309 km/h.
Video: Chi tiết Nissan GT-R Nismo - xe hardcore của Nhật Bản.
Bài liên quan

Xe

"Sát thủ siêu xe" Nissan GT-R R35 bất ngờ xuất hiện ở TP.HCM

Huyền thoại Nissan GT-R R35 được ví như "sát thủ siêu xe", mới đây đã được 1 tay chơi ở Tp.HCM mang ra "show hàng" trên nhóm chơi xe JDM tại Việt Nam.

1-9221.jpg
Vào ngày 28/2/2025 đầu năm nay, Nissan đã xác nhận việc kết thúc vòng đời của GT-R R35 tại Nhật Bản sau 18 năm có mặt trên thị trường, đây thật sự là tin không mấy gì vui vẻ với các tín đồ xe Japanese Domestic Market (JDM) cũng như xe thể thao trên toàn thế giới, nhưng với các chủ xe Nissan GT-R R35 nó không hẳn là 1 tin xấu.
7-362.jpg
Việc Nissan GT-R R35 dừng sản xuất có thể làm cho giá xe cũ tăng lên, và có thể trong 1 tương lai, nó có giá gấp 1,5 hay 2 lần giá mua mới. Khi Nissan GT-R R35 dừng sản xuất, cũng là lúc 1 tay chơi xe ở TP.HCM săn được chiếc xe Nissan GT-R R35 còn khá mới.
Xem chi tiết

Xe

Nissan GT-R R35, "sát thủ siêu xe" chính thức bị khai tử

Nissan đã chính thức thông báo ngừng nhận đơn đặt hàng cho mẫu xe thể thao GT-R R35 kể từ ngày 28/2/2025, đánh dấu sự kết thúc của một huyền thoại kéo dài 18 năm.

Video: Nissan GT-R R35 - "sát thủ siêu xe" chính thức bị khai tử.

Thông tin Nissan GT-R R35 khai tử được đăng tải trên trang web chính thức của hãng, xác nhận rằng số lượng sản xuất theo kế hoạch đã hoàn tất. Nissan cũng gửi lời cảm ơn đến khách hàng vì sự ủng hộ dành cho GT-R kể từ khi ra mắt vào năm 2007.
Xem chi tiết

Xe

Nissan R34 Skyline GT-R "hồi sinh" cả tỷ đồng cho dân chơi Mỹ

Mẫu xe thể thao Nissan R34 Skyline GT-R của Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới, nó đồng thời là mơ ước của nhiều người chơi xe đam mê và mơ ước được sở hữu.

Nissan R34 Skyline GT-R

Nissan R34 Skyline GT-R huyền thoại còn được nhiều người biết đến hơn thông qua loạt phim Fast & Furious. Đối với những người chơi xe, việc độ một chiếc R34 Skyline GT-R luôn là một điều thú vị, tuy nhiên vẫn có một số hãng độ đã cung cấp tùy chọn “độ sẵn” dành cho những chiếc xe này để người dùng chỉ cần sử dụng.
Xem chi tiết

