Ngắm "sát thủ siêu xe" Nissan GT-R R35 độ khủng của đại gia TP.HCM

"Sát thủ siêu xe" Nissan GT-R R35 bất ngờ xuất hiện ở TP.HCM
Huyền thoại Nissan GT-R R35 được ví như "sát thủ siêu xe", mới đây đã được 1 tay chơi ở Tp.HCM mang ra "show hàng" trên nhóm chơi xe JDM tại Việt Nam.
Nissan GT-R R35, "sát thủ siêu xe" chính thức bị khai tử
Nissan đã chính thức thông báo ngừng nhận đơn đặt hàng cho mẫu xe thể thao GT-R R35 kể từ ngày 28/2/2025, đánh dấu sự kết thúc của một huyền thoại kéo dài 18 năm.
Video: Nissan GT-R R35 - "sát thủ siêu xe" chính thức bị khai tử.
Nissan R34 Skyline GT-R "hồi sinh" cả tỷ đồng cho dân chơi Mỹ
Mẫu xe thể thao Nissan R34 Skyline GT-R của Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới, nó đồng thời là mơ ước của nhiều người chơi xe đam mê và mơ ước được sở hữu.
Nissan R34 Skyline GT-R huyền thoại còn được nhiều người biết đến hơn thông qua loạt phim Fast & Furious. Đối với những người chơi xe, việc độ một chiếc R34 Skyline GT-R luôn là một điều thú vị, tuy nhiên vẫn có một số hãng độ đã cung cấp tùy chọn “độ sẵn” dành cho những chiếc xe này để người dùng chỉ cần sử dụng.
