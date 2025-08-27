Ngắm "sát thủ siêu xe" Nissan GT-R R35 độ khủng của đại gia TP.HCM

Nissan R34 Skyline GT-R huyền thoại còn được nhiều người biết đến hơn thông qua loạt phim Fast & Furious. Đối với những người chơi xe, việc độ một chiếc R34 Skyline GT-R luôn là một điều thú vị, tuy nhiên vẫn có một số hãng độ đã cung cấp tùy chọn “độ sẵn” dành cho những chiếc xe này để người dùng chỉ cần sử dụng.