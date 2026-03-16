OpenAI tung phiên bản GPT-5.4 dành cho việc chuyên ngành

OpenAI ra mắt GPT-5.4 và bản Pro, giúp xử lý công việc chuyên nghiệp, đạt hoặc vượt trình độ chuyên gia trong các bài kiểm tra quan trọng.

Công ty OpenAI vừa thông báo ra mắt GPT-5.4, một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới được thiết kế cho các tác nghiệp chuyên ngành với khả năng hỗ trợ công việc ở mức độ "hài lòng chuyên gia".

Mô hình này tích hợp các cải tiến gần đây trong lập luận, lập trình và quy trình công việc, dựa trên khả năng của GPT-5.3-Codex. Đồng thời, OpenAI cũng giới thiệu GPT-5.4 Pro, phiên bản mạnh hơn dành cho các tác vụ phức tạp.

Phiên bản GPT 5.4 và 5.4 Pro đạt và vượt trình độ chuyên gia ở 83% bài kiểm tra.

GPT-5.4 cải thiện hiệu suất xử lý bảng tính, bài thuyết trình và tài liệu, giúp hoàn thành công việc chuyên nghiệp hiệu quả hơn. Mô hình cũng hỗ trợ xử lý ngữ cảnh lớn hơn và tích hợp tìm kiếm web tốt hơn.

Phiên bản GPT-5.4 Thinking trong ChatGPT có khả năng trình bày lập luận trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng, cho phép người dùng điều chỉnh hướng dẫn trong quá trình phản hồi.

Công cụ này còn nhận diện các yếu tố giao diện từ ảnh chụp màn hình, thực hiện các thao tác chuột và bàn phím trên nhiều phần mềm khác nhau.

Trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn, GPT-5.4 vượt trội hơn các phiên bản trước. Mô hình đạt hoặc vượt trình độ chuyên gia ở 83% các phép so sánh theo thang đo GDPval và đạt điểm cao hơn phiên bản trước trong các bài kiểm tra lập trình.

GDPval là bộ đánh giá toàn diện nhằm đo lường khả năng của các mô hình AI thực hiện những tác vụ thực tế có giá trị kinh tế cao, thay vì chỉ đánh giá lý thuyết như các bài kiểm tra thông thường.

Ngoài ra, mô hình cũng có độ chính xác thông tin cao hơn và ít khả năng đưa ra thông tin sai so với GPT-5.2.

GPT-5.4 hiện có sẵn cho người dùng ChatGPT Plus, Team và Pro, cũng như các nhà phát triển thông qua API.