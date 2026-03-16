OpenAI tung phiên bản GPT-5.4 dành cho việc chuyên ngành

OpenAI ra mắt GPT-5.4 và bản Pro, giúp xử lý công việc chuyên nghiệp, đạt hoặc vượt trình độ chuyên gia trong các bài kiểm tra quan trọng.

Tuệ Minh

Công ty OpenAI vừa thông báo ra mắt GPT-5.4, một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới được thiết kế cho các tác nghiệp chuyên ngành với khả năng hỗ trợ công việc ở mức độ "hài lòng chuyên gia".

Mô hình này tích hợp các cải tiến gần đây trong lập luận, lập trình và quy trình công việc, dựa trên khả năng của GPT-5.3-Codex. Đồng thời, OpenAI cũng giới thiệu GPT-5.4 Pro, phiên bản mạnh hơn dành cho các tác vụ phức tạp.

Phiên bản GPT 5.4 và 5.4 Pro đạt và vượt trình độ chuyên gia ở 83% bài kiểm tra.

GPT-5.4 cải thiện hiệu suất xử lý bảng tính, bài thuyết trình và tài liệu, giúp hoàn thành công việc chuyên nghiệp hiệu quả hơn. Mô hình cũng hỗ trợ xử lý ngữ cảnh lớn hơn và tích hợp tìm kiếm web tốt hơn.

Phiên bản GPT-5.4 Thinking trong ChatGPT có khả năng trình bày lập luận trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng, cho phép người dùng điều chỉnh hướng dẫn trong quá trình phản hồi.

Công cụ này còn nhận diện các yếu tố giao diện từ ảnh chụp màn hình, thực hiện các thao tác chuột và bàn phím trên nhiều phần mềm khác nhau.

Trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn, GPT-5.4 vượt trội hơn các phiên bản trước. Mô hình đạt hoặc vượt trình độ chuyên gia ở 83% các phép so sánh theo thang đo GDPval và đạt điểm cao hơn phiên bản trước trong các bài kiểm tra lập trình.

GDPval là bộ đánh giá toàn diện nhằm đo lường khả năng của các mô hình AI thực hiện những tác vụ thực tế có giá trị kinh tế cao, thay vì chỉ đánh giá lý thuyết như các bài kiểm tra thông thường.

Ngoài ra, mô hình cũng có độ chính xác thông tin cao hơn và ít khả năng đưa ra thông tin sai so với GPT-5.2.

GPT-5.4 hiện có sẵn cho người dùng ChatGPT Plus, Team và Pro, cũng như các nhà phát triển thông qua API.

Doanh nghiệp Mỹ “bắt trend” Chatbot AI để chinh phục người tiêu dùng | VTV24
Số hóa - Xe

Chatbot viết báo cáo 300 trang trong 10 phút

Claude của Anthropic gây sốc khi hoàn thành báo cáo 300 trang chỉ trong 10 phút, thu hút hơn 300.000 khách hàng và định giá công ty mẹ 380 tỷ USD.

Anthropic, startup AI do cựu lãnh đạo OpenAI sáng lập, đang tạo ra cuộc cách mạng với chatbot Claude.
Công cụ này nổi bật nhờ khả năng xử lý văn bản dài và duy trì ngữ cảnh sâu.
Số hóa - Xe

Meta bắt đầu thu phí chatbot WhatsApp tại Italy từ 16/2

Từ 16/2, Meta thu phí mỗi phản hồi chatbot trên WhatsApp tại Italy, mở ra tiền lệ mới sau yêu cầu của cơ quan chống độc quyền nước này.

Kể từ ngày 16/2, các doanh nghiệp vận hành chatbot trên WhatsApp tại Italy sẽ phải trả phí cho Meta cho mỗi phản hồi được tạo ra.
Quyết định này xuất phát từ yêu cầu của Cơ quan Chống độc quyền Italy buộc Meta phải gỡ bỏ các điều khoản hạn chế cạnh tranh trên nền tảng WhatsApp.
Số hóa - Xe

Startup AI gây sốc vì founder giả làm chatbot

Fireflies từng giả mạo AI bằng cách gõ tay ghi chú trong cuộc họp, nay đã thành kỳ lân tỷ USD.

Fireflies là startup chuyên về ghi chú cuộc họp bằng AI, vừa đạt định giá một tỷ USD.
CTO Sam Udotong tiết lộ ban đầu dịch vụ AI thực chất chỉ là hai founder gõ tay ghi chú.
Apple tính biến Siri thành chatbot AI

Apple tính biến Siri thành chatbot AI

Apple được cho là sẽ nâng cấp Siri thành chatbot thông minh, mở ra cơ hội định hình lại cách người dùng tương tác với iPhone trong tương lai.

Android cũng có sandbox như iPhone

Android cũng có sandbox như iPhone

Nhiều người nghĩ iPhone an toàn hơn nhờ sandbox, nhưng thực tế Android cũng có cơ chế này từ rất sớm, chỉ khác triết lý bảo mật và cách vận hành.

Fallout 3 Remastered lộ diện bất ngờ

Fallout 3 Remastered lộ diện bất ngờ

Danh sách đồ chơi McFarlane bất ngờ hé lộ Fallout 3 Remastered, khiến cộng đồng game thủ tin rằng ngày ra mắt chính thức của siêu phẩm này không còn xa.

Apple tính biến Siri thành chatbot AI

Apple tính biến Siri thành chatbot AI

Apple được cho là sẽ nâng cấp Siri thành chatbot thông minh, mở ra cơ hội định hình lại cách người dùng tương tác với iPhone trong tương lai.