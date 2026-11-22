Khám phá thành cổ tiền sử lâu đời nhất vùng hạ lưu sông Hoàng Hà
Di chỉ Tiêu Gia ở Sơn Đông (Trung Quốc) hé lộ thành cổ tiền sử hơn 5.000 năm tuổi, với hệ thống tường thành, hào nước và những ngôi mộ phân cấp rõ rệt.
Tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, các nhà khảo cổ học từng bước làm sáng tỏ diện mạo của một trung tâm đô thị cổ đại có niên đại hơn 5.000 năm. Đó là di chỉ Tiêu Gia, nơi được xác định là thành cổ tiền sử có niên đại sớm nhất từng được phát hiện ở khu vực hạ lưu sông Hoàng Hà. Những phát hiện tại đây không chỉ cung cấp bằng chứng về sự hình thành các đô thị sơ khai mà còn phản ánh quá trình phân hóa xã hội, sự xuất hiện của tầng lớp tinh hoa và những hình thức nghi lễ đầu tiên.
Thành cổ hơn 5.000 năm tuổi với hệ thống phòng thủ nhiều lớp
Khám phá hang động băng giá xanh biếc chỉ xuất hiện trong mùa đông Iceland
Ẩn sâu dưới lớp băng khổng lồ của Iceland là những hang động xanh biếc, nơi thiên nhiên tạo nên một thế giới đẹp tựa cổ tích.
Nằm bên dưới sông băng Vatnajökull ở phía Đông Nam Iceland, những hang băng tự nhiên là một trong những kỳ quan địa chất độc đáo nhất châu Âu. Vatnajökull cũng là chỏm băng lớn nhất châu Âu xét theo thể tích, bao phủ diện tích khoảng 7.500–8.000 km², tương đương gần 8% diện tích Iceland.
Bước vào bên trong, du khách có thể bắt gặp những vòm băng trong suốt, vách hang uốn lượn và các sắc xanh lam biến đổi theo ánh sáng. Một số hang nổi tiếng như Crystal Ice Cave (hang băng Pha Lê), nằm trong khu vực sông băng Breiðamerkurjökull, tạo cảm giác như đang đi giữa một cung điện được chạm khắc hoàn toàn bằng pha lê.
Khám phá vương quốc rùa khổng lồ giữa Ấn Độ Dương
Giữa đại dương bao la, có một hòn đảo biệt lập nơi hàng trăm nghìn con rùa khổng lồ vẫn ung dung thống trị cảnh quan tự nhiên.
Aldabra là một đảo san hô vòng (atoll) thuộc quần đảo Seychelles, nằm ở phía Tây nam Ấn Độ Dương, cách đảo Mahé hơn 1.000 km. Đây là một trong những đảo san hô vòng nâng cao lớn nhất thế giới, gồm bốn đảo chính bao quanh một đầm phá rộng lớn, được ngăn cách bởi những lạch nước hẹp. Địa hình nơi đây đặc biệt với các rạn san hô cổ đã nâng lên khỏi mặt biển, bờ đá vôi lởm chởm, rừng ngập mặn và những đồng cỏ thấp. Nhờ vị trí xa xôi, khó tiếp cận và nguồn nước ngọt hạn chế, Aldabra phần lớn tránh được sự khai thác quy mô lớn của con người.
Điều khiến Aldabra nổi tiếng khắp thế giới là quần thể rùa khổng lồ Aldabra (Aldabrachelys gigantea) đông đảo nhất hành tinh. UNESCO từng ghi nhận khoảng 152.000 cá thể, trong khi những ước tính khác của các tổ chức bảo tồn đưa ra con số khoảng 180.000. Những con rùa này có thể đạt chiều dài mai hơn một mét, con đực trưởng thành nặng tới khoảng 250 kg. Chúng di chuyển chậm chạp, ăn cỏ, lá cây và các loại thực vật thấp, nhưng lại giữ vai trò sinh thái vô cùng quan trọng. Aldabra là một trong số rất ít nơi trên thế giới mà loài bò sát ăn cỏ khổng lồ chiếm vị trí nổi bật trong hệ sinh thái trên cạn.
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