Aldabra là một đảo san hô vòng (atoll) thuộc quần đảo Seychelles, nằm ở phía Tây nam Ấn Độ Dương, cách đảo Mahé hơn 1.000 km. Đây là một trong những đảo san hô vòng nâng cao lớn nhất thế giới, gồm bốn đảo chính bao quanh một đầm phá rộng lớn, được ngăn cách bởi những lạch nước hẹp. Địa hình nơi đây đặc biệt với các rạn san hô cổ đã nâng lên khỏi mặt biển, bờ đá vôi lởm chởm, rừng ngập mặn và những đồng cỏ thấp. Nhờ vị trí xa xôi, khó tiếp cận và nguồn nước ngọt hạn chế, Aldabra phần lớn tránh được sự khai thác quy mô lớn của con người.

Điều khiến Aldabra nổi tiếng khắp thế giới là quần thể rùa khổng lồ Aldabra (Aldabrachelys gigantea) đông đảo nhất hành tinh. UNESCO từng ghi nhận khoảng 152.000 cá thể, trong khi những ước tính khác của các tổ chức bảo tồn đưa ra con số khoảng 180.000. Những con rùa này có thể đạt chiều dài mai hơn một mét, con đực trưởng thành nặng tới khoảng 250 kg. Chúng di chuyển chậm chạp, ăn cỏ, lá cây và các loại thực vật thấp, nhưng lại giữ vai trò sinh thái vô cùng quan trọng. Aldabra là một trong số rất ít nơi trên thế giới mà loài bò sát ăn cỏ khổng lồ chiếm vị trí nổi bật trong hệ sinh thái trên cạn.