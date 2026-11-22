Trong 3 năm (2024-2026), Cao Bằng khẳng định sức hút khi liên tiếp lọt danh sách 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam thuộc khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards. Năm 2018, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là Công viên địa chất Toàn cầu.

Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 2,6 triệu lượt khách, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 84% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế gần 110.000 lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ du lịch gần 3.000 tỷ đồng.

Doanh thu du lịch tăng nhanh hơn lượng khách cho thấy giá trị kinh tế từ hoạt động du lịch đang chuyển biến tích cực. Trên cơ sở kết quả đạt được, ngành du lịch đặt mục tiêu cả năm từ 2,8 triệu lên 3,1 triệu lượt, phối hợp với 110 doanh nghiệp triển khai 5 nhóm tour, gồm 1 ngày, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, giáo dục di sản, trải nghiệm ẩm thực, văn hóa.