Những món đồ chưa đến 100.000 đồng của "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ

Kinh doanh

Dù sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng, doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn đi đôi giày khoảng 75.000 đồng và dùng chiếc khăn rằn chưa đến 100.000 đồng.

Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ được biết đến với danh xưng “vua cà phê” của Việt Nam với “đế chế” nghìn tỷ Trung Nguyên. Ảnh: Doanhnhansaigon
Thành công, giàu có nhưng "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ không dát lên mình những món đồ hàng hiệu đắt đỏ. Ảnh: Vietnamnet
Gu thời trang của vị doanh nhân theo hướng tối giản. Ông thường xuyên diện quần trắng, giày trắng, áo khoác đen và chiếc khăn rằn đặc trưng. Ảnh: Internet
Cộng đồng mạng từng xôn xao khi ông chủ Trung Nguyên xuất hiện trên máy bay hay tại phiên tòa ly hôn với vợ cũ, với đôi giày vải trắng của thương hiệu giày Việt Nam. Ảnh: Facebook
Trên thị trường, mẫu giày của vị doanh nhân được bán với giá từ 75.000-100.000 đồng. Ảnh: Facebook
Nhiều lần, ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng đi đôi giày giản dị này. Ảnh: Facebook
Chiếc khăn rằn Nam Bộ cũng là phụ kiện thường thấy trên người ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Dân Việt
“Vua cà phê” Nguyên Vũ từng cho biết, chiếc khăn quàng cổ này rẻ thôi nhưng thể hiện được nhiều điều. Ảnh: Cafebiz
Trước kia, các chiến sĩ đi kháng chiến đều quàng những chiếc khăn rằn này trên cổ, dù bom đạn, vất vả nhưng họ rất kiên cường chiến đấu, họ như những chiến binh thực sự. Ảnh: Vietnambiz
Không những vậy, doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ không sống trong biệt thự xa hoa. "Vua cà phê" chọn cách “ở ẩn” khi sống trong ngôi nhà hang ở Đắk Lắk không có các thiết bị công nghệ, TV,...Ảnh: Dân Việt
