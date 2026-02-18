Hà Nội

Những lầm tưởng iPhone khiến bạn dùng sai nhiều năm

Số hóa

Những lầm tưởng iPhone khiến bạn dùng sai nhiều năm

Nhiều người dùng iPhone vẫn tin vào các quan niệm sai lầm như sạc qua đêm hỏng pin hay Face ID dễ bị đánh lừa, dẫn đến sử dụng chưa đúng cách.

Thiên Trang (TH)
Internet lan truyền nhiều thông tin sai lệch khiến người dùng iPhone dễ bị nhầm lẫn.
Một trong những tranh cãi phổ biến là việc đóng ứng dụng để tiết kiệm pin.
Thực tế, nếu dùng ứng dụng liên tục thì nên để mở, còn dùng ít thì đóng lại sẽ hợp lý hơn.
Nhiều người lo sạc iPhone qua đêm hỏng pin, nhưng Apple đã thiết kế để quản lý nguồn điện an toàn.
Việc sạc qua đêm không gây hại, miễn là không để dây cắm liên tục quá lâu.
Người dùng cũng thường lo ngại Face ID có thể bị đánh lừa bằng ảnh chụp.
Trên thực tế, Face ID yêu cầu người dùng mở mắt, nên không thể mở khóa khi đang ngủ.
Hiểu đúng những lầm tưởng này sẽ giúp bạn sử dụng iPhone thông minh và hiệu quả hơn.
Thiên Trang (TH)
#iPhone #lầm tưởng #sạc pin #Face ID #sử dụng điện thoại

