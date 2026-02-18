Hà Nội

Vì sao bàn phím máy tính lại lệch hàng suốt 70 năm qua?

Số hóa

Vì sao bàn phím máy tính lại lệch hàng suốt 70 năm qua?

Các phím chữ trên bàn phím không thẳng hàng mà so le, gây “ngứa mắt” cho nhiều người. Bí ẩn này bắt nguồn từ lịch sử máy đánh chữ và thói quen lâu đời.

Thiên Trang (TH)
Nếu gõ bàn phím hàng ngày, bạn sẽ thấy các phím chữ không thẳng hàng mà lệch nhau. (Ảnh: MUO)
Thiết kế này tồn tại hơn 70 năm và bắt nguồn từ máy đánh chữ cổ điển.
Máy đánh chữ dùng cơ chế thanh gõ vật lý, buộc các phím phải bố trí so le để tránh va chạm.(Ảnh: MUO)
Sau hàng trăm năm, người dùng đã quen với bố cục này nên bàn phím máy tính giữ nguyên.
Đây cũng là lý do bàn phím QWERTY vẫn tồn tại dù có nhiều bố cục hiệu quả hơn.
Một số chuyên gia cho rằng phím so le phù hợp hơn với độ cong tự nhiên của ngón tay.
Các cụm phím chức năng, phím số hoặc điều hướng thường được xếp thẳng hàng vì thao tác một tay.
Dù có thể thiết kế bàn phím thẳng hàng, chi phí cao và thói quen lâu đời khiến kiểu so le vẫn thống trị.
