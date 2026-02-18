Hà Nội

“Hot girl tuổi Ngọ” Xoài Non gây chú ý với nhan sắc ngày càng lên hương

Cộng đồng trẻ

“Hot girl tuổi Ngọ” Xoài Non gây chú ý với nhan sắc ngày càng lên hương

Xoài Non ngày càng thăng hạng nhan sắc, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với hình ảnh đời thường quyến rũ.

Thiên Anh
Sau nhiều năm hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, Xoài Non (tên thật Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) vẫn là một trong những hot girl Instagram nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.
Đặc biệt, hậu biến cố hôn nhân, nhan sắc và hình ảnh của Xoài Non được nhận xét ngày càng thăng hạng, mặn mà và cuốn hút hơn trước.
Sở hữu gương mặt lai Tây với sống mũi cao, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng sáng, Xoài Non từ lâu đã được xem là biểu tượng nhan sắc của dàn hot girl Gen Z.
Theo thời gian, vẻ đẹp của Xoài Non không chỉ dừng lại ở nét ngọt ngào, trong trẻo mà ngày càng chuyển sang sắc thái trưởng thành, sắc sảo.
Mỗi lần xuất hiện trên Instagram hay TikTok, Xoài Non đều dễ dàng “đốn tim” người xem nhờ thần thái tự tin, visual chỉn chu cùng phong cách trang điểm ngày càng tinh tế.
Bên cạnh nhan sắc nổi bật, gu thời trang của Xoài Non cũng là điểm cộng lớn. Từ hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính thuở mới nổi, hot girl sinh năm 2002 mạnh dạn thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau: khi cá tính với street style năng động, lúc quyến rũ trong những thiết kế ôm sát khoe vóc dáng, khi lại sang chảnh không kém các mỹ nhân thảm đỏ.
Xoài Non được công chúng biết đến rộng rãi không chỉ nhờ ngoại hình mà còn bởi cuộc hôn nhân từng rất được chú ý với nam streamer Xemesis (tên thật Nghiêm Anh Hiếu). Tuy nhiên, sau khi hôn nhân tan vỡ, thay vì chìm trong ồn ào, cô nàng chọn cách tập trung vào bản thân và sự nghiệp. Hình ảnh của cô thời gian gần đây cho thấy một Phạm Thùy Trang độc lập, tích cực và tràn đầy năng lượng.
Trong công việc, Xoài Non hoạt động năng nổ với vai trò người mẫu ảnh, KOL/influencer và diễn viên. Cô từng tham gia nhiều dự án quảng cáo, phim ngắn, sitcom, đặc biệt là góp mặt trong MV Tìm em trong mơ của Chi Dân, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.
Trên các nền tảng như TikTok và Instagram, Xoài Non sở hữu lượng người theo dõi lớn, thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường ngày, phong cách thời trang cũng như những khoảnh khắc làm việc.
Không dừng lại ở nghệ thuật, Xoài Non còn lấn sân sang kinh doanh online và livestream bán hàng. Sự nhạy bén, khả năng giao tiếp tốt cùng hình ảnh cá nhân có sức ảnh hưởng giúp cô đạt được những thành công nhất định, xây dựng nguồn thu nhập ổn định ở độ tuổi còn rất trẻ.
