“Hot girl tuổi Ngọ” Xoài Non gây chú ý với nhan sắc ngày càng lên hương

Xoài Non ngày càng thăng hạng nhan sắc, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với hình ảnh đời thường quyến rũ.
Hyundai Tucson 2027 được biết đến với tên gọi nội bộ là NX5 sẽ được thiết kế theo ngôn ngữ Art of Steel mới, ẩn dấu bên dưới là trải nghiệm hệ điều hành Pleos.
Các phím chữ trên bàn phím không thẳng hàng mà so le, gây “ngứa mắt” cho nhiều người. Bí ẩn này bắt nguồn từ lịch sử máy đánh chữ và thói quen lâu đời.
Peru là nơi có cồn cát cao thứ hai thế giới, đó là Cerro Blanco - một điểm đến nổi tiếng cho các hoạt động như trượt cát.
Porsche 911 Reimagined được Singer thực hiện và được chủ nhân đặt tên là “Sorcerer”, xe sơn màu xanh Fantasia Blue hiệu ứng gradient với động cơ hơn 700 mã lực.
Tại thị trường Indonesia, mẫu xe SUV điện Suzuki e Vitara 2026 mới được mở bán với giá lên đến 755 triệu Rupiah (khoảng 1,17 tỷ đồng), chưa kèm bộ sạc tại nhà.
Máy hút ẩm không thể xử lý mọi ngóc ngách trong nhà, muốn hết ẩm mốc cần cả hệ sinh thái thiết bị phù hợp cho từng không gian.
Vẻ đẹp rạng ngời, thần thái cuốn hút cùng phong cách ngày một chỉn chu giúp Á hậu Đinh Y Quyên ghi điểm mạnh mẽ trong mắt người hâm mộ.
Người Inuit đã sống cùng băng trong hàng thế kỷ. Những thợ săn Inuit ở Greenland nổi tiếng với nghề săn gấu Bắc Cực trong nhiều năm nhưng hiện dần mai một.
Bồ nông (họ Pelecanidae) là nhóm chim nước cỡ lớn nổi bật với chiếc mỏ khổng lồ, sống ở sông hồ, cửa biển và gắn với nhiều huyền thoại văn hóa.
Cách đây khoảng 8 năm, cái tên Trần Nguyễn Triệu Vy từng “phủ sóng” mạng xã hội với hình ảnh một nữ sinh áo dài ở lứa tuổi học đường.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn nhẫn nại, chỉnh sửa kế hoạch nhiều lần cho tới khi ưng ý và nỗ lực làm giàu.
Trong năm 2026, dự kiến nhiều tòa nhà chọc trời với thiết kế độc đáo trên khắp thế giới sẽ được hoàn thành.
4 loại cây cảnh lá xanh này mang lại may mắn, tài lộc và bình an cho không gian sống của gia chủ. Dễ trồng, phù hợp mọi nhà.
Con trai đầu lòng của Thu Trang – Tiến Luật, bé Andy, được nhiều khán giả chú ý nhờ chiều cao ấn tượng khi mới 12 tuổi.
Các giống ngựa như Arabian, Friesian, Gypsy Vanner và Falabella đều sở hữu đặc điểm nổi bật, phù hợp cho nhiều mục đích từ biểu diễn đến cảnh quan.
Toyota đã trình làng mẫu SUV điện Highlander EV 2027 sở hữu cấu hình 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi. Với pin dung lượng 95,8 kWh, hoạt động tối đa lên tới 602 km/sạc.
Bộ sưu tập vàng và đá quý, cùng các hiện vật khác giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về xã hội và tín ngưỡng thời kỳ cổ đại.
Trên những thảo nguyên mênh mông Á-Âu, giống ngựa Mông Cổ đã trở thành nền tảng sức mạnh giúp đế chế Mông Cổ chinh phục gần nửa thế giới.
FIIL Key Pro2 gây chú ý với khả năng chống ồn 55dB, chứng chỉ Hi-res và chất âm sôi động, nhưng mức giá chỉ khoảng 1,5 triệu đồng.
Hồ Cốc là gợi ý lý tưởng cho chuyến du xuân gần TP HCM. Bãi biển hoang sơ, yên tĩnh, nước trong xanh, không quá đông, thích hợp nghỉ ngơi dịp Tết.