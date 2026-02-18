Tổ ấm bình yên của siêu mẫu cá tính Tuyết Lan bên chồng bác sĩ

Hà Nội

Giải trí

Khi rời xa ánh đèn sàn diễn, siêu mẫu cá tính Tuyết Lan có cuộc sống chậm và bình yên trong tổ ấm nhỏ bên người bạn đời và con gái đầu lòng.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Tuyết Lan)
Trước khi về chung một nhà vào năm 2024, siêu mẫu Tuyết Lan và bác sĩ Thiện Khanh có 4 năm đồng hành, thấu hiểu và sẻ chia. Năm 2025, vợ chồng người đẹp chào đón con gái đầu lòng, mở ra chương mới trong cuộc sống hôn nhân.
Sự xuất hiện của con gái giúp tổ ấm nhỏ của vợ chồng Tuyết Lan thêm trọn vẹn, mang đến niềm hạnh phúc bình dị cho nữ siêu mẫu.
Bác sĩ Thiện Khanh san sẻ việc chăm sóc con với Tuyết Lan. Chia sẻ trên Người Đưa Tin, Tuyết Lan cho biết, sau khi có con, chồng kiên nhẫn cùng cô chăm sóc sức khỏe từng chút một để cô hồi phục tốt hơn. "Với tôi, gặp được anh đã là điều hạnh phúc. Và được đón em bé cùng người đàn ông mình yêu và hoàn toàn tin tưởng thật sự là một món quà vô giá", Tuyết Lan nói.
Bác sĩ Thiện Khanh chiều chuộng vợ con. Trong một chuyến du lịch, anh sẵn sàng làm phó nháy cho Tuyết Lan và ái nữ.
Từ ngày có con, vợ chồng Tuyết Lan luôn lên kế hoạch đi chơi vào cuối tuần. "Vi vu cùng nhau để thấy hạnh phúc gia đình nâng lên một mức độ rất khác", Tuyết Lan trải lòng.
Đối với Tuyết Lan, lì xì lớn nhất năm nay của cô là có con gái.
Tuyết Lan quay lại công việc tương đối sớm sau sinh nở. Cô cho rằng đi làm không khiến cô bớt yêu con và làm mẹ cũng không khiến cô từ bỏ đam mê. "Ngược lại, chính việc có con giúp tôi mạnh mẽ hơn và biết sắp xếp cuộc sống tốt hơn", Tuyết Lan trải lòng.
Nữ người mẫu liên tục làm người mẫu cho các thương hiệu áo dài vào dịp Tết Nguyên đán 2026.
Khoác lên mình tà áo dài truyền thống, Tuyết Lan gây bất ngờ với vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh cá tính, mạnh mẽ thường thấy của nữ siêu mẫu.
Sau khi lập gia đình, Tuyết Lan hoạt động ở Việt Nam. Trước đó, cô thường xuyên làm người mẫu ở nước ngoài.
