iPhone 4S bỗng sốt lại vì chứa vàng, kho báu hay ảo tưởng?

Ra mắt cách đây 15 năm, iPhone 4S đang được săn lùng trở lại với giá vài trăm nghìn đồng vì tin đồn bo mạch chứa vàng gây xôn xao.

Thiên Trang (TH)
Trên các chợ đồ cũ và sàn thương mại điện tử Trung Quốc, iPhone 4S đang được rao bán với giá chỉ từ 50 đến 98 NDT.
Từng là biểu tượng công nghệ dưới thời Steve Jobs, mẫu iPhone 15 năm tuổi này nay chủ yếu xuất hiện dưới dạng máy tân trang.
Theo giới buôn tại Hoa Cường Bắc, phần lớn iPhone 4S trên thị trường là hàng dựng, linh kiện thay thế và pin kém chất lượng.
Nguyên nhân khiến mẫu máy cũ bất ngờ “sốt” là tin đồn bo mạch chủ chứa vàng có thể chiết xuất sinh lời.
Thực tế, iPhone 4S đúng là có vàng trong bo mạch để đảm bảo dẫn điện, nhưng hàm lượng cực kỳ nhỏ.
Lượng vàng thu hồi được trung bình chỉ khoảng 30mg mỗi máy, thấp hơn rất xa con số đồn thổi trên mạng.
Với mức này, chi phí hóa chất và xử lý còn cao hơn giá trị vàng thu được, khiến việc “luyện vàng” gần như không khả thi.
Hiện nay, iPhone 4S chủ yếu hấp dẫn người sưu tầm hoài niệm và người dùng tối giản, hơn là những ai mơ về một “mỏ vàng” từ rác điện tử.
