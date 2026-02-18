Hà Nội

Linh Ka từ hot teen năm nào giờ mạnh mẽ trên con đường nghệ thuật

Cộng đồng trẻ

Linh Ka từ hot teen năm nào giờ mạnh mẽ trên con đường nghệ thuật

Từng được biết đến với danh xưng “hot teen thị phi”, Linh Ka của hiện tại đang mạnh mẽ hơn và nghiêm túc theo đuổi con đường nghệ thuật.

Thiên Anh
Từng là cái tên phủ sóng mạng xã hội những năm 2016–2018, Linh Ka (tên thật Chu Diệu Linh) bước vào showbiz rất sớm, khi còn ở độ tuổi học sinh. Sự nổi tiếng đến nhanh kéo theo không ít tranh cãi, từ phong cách ăn mặc, phát ngôn cho đến hình ảnh cá nhân. Với nhiều người, cô nàng Gen Z này từng là biểu tượng của “hot teen mạng xã hội” – nổi nhanh nhưng cũng dễ bị hoài nghi về năng lực thật sự.
Tuy nhiên, thay vì né tránh hay chọn cách rời xa ánh đèn sân khấu, Linh Ka đã âm thầm thay đổi. Những năm gần đây, cô nàng gần như “lột xác” cả về hình ảnh lẫn tư duy làm nghề.
Không còn chạy theo sự chú ý bằng scandal, Linh Ka chọn xuất hiện tiết chế hơn, tập trung đầu tư cho học tập, rèn luyện kỹ năng và từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ trẻ nghiêm túc.
Trên con đường nghệ thuật, Linh Ka thử sức ở nhiều vai trò khác nhau, từ người mẫu ảnh, tham gia các dự án phim ngắn, web drama đến xuất hiện trong một số sản phẩm giải trí dành cho giới trẻ. Dù chưa phải là gương mặt bùng nổ về diễn xuất, nhưng dễ nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt: ánh mắt có chiều sâu hơn, lối diễn tự nhiên hơn và đặc biệt là thái độ cầu thị khi làm nghề.
Song song với diễn xuất, Linh Ka cũng cho thấy sự trưởng thành trong phong cách thời trang. Từ hình ảnh dễ gây tranh cãi thời mới nổi, cô dần định hình gu ăn mặc cá tính, hiện đại nhưng tiết chế, phù hợp với độ tuổi và bối cảnh xuất hiện.
Những lần góp mặt tại sự kiện, Linh Ka ghi điểm bởi thần thái tự tin, phong cách gọn gàng, không còn tạo cảm giác “cố gây chú ý” như trước.
Điều đáng ghi nhận ở Linh Ka là sự kiên trì. Giữa một showbiz khắc nghiệt, nơi định kiến với những gương mặt nổi lên từ mạng xã hội vẫn còn rất lớn, cô chọn cách đi chậm, chấp nhận bị soi xét để chứng minh bản thân bằng thời gian.
Trên trang cá nhân, Linh Ka cũng hiếm khi than vãn hay phản pháo dư luận, thay vào đó là chia sẻ về công việc, cuộc sống và những suy nghĩ tích cực của một người trẻ đang học cách trưởng thành.
Từ một hot teen từng gây nhiều tranh cãi, Linh Ka của hiện tại không còn là “hiện tượng mạng” nhất thời. Cô đang từng bước thoát khỏi chiếc bóng quá khứ, tự tạo cho mình một vị trí mới – nhỏ nhưng bền – trong lòng khán giả trẻ.
Hành trình phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng với tinh thần mạnh mẽ và sự nghiêm túc đã thể hiện, Linh Ka cho thấy cô không còn muốn được nhớ đến chỉ vì tai tiếng, mà vì nỗ lực thật sự trên con đường nghệ thuật.
