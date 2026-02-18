Hà Nội

10 mẫu nhà ống đẹp được ưa chuộng năm 2026

Bất động sản

Trong năm 2026, các mẫu nhà ống không chỉ tối ưu diện tích mà còn mang trong mình nhiều giá trị thẩm mỹ, tiện nghi và bền vững hơn.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Nhà ống mái bằng được thiết kế với phần mái đổ bê tông cốt thép toàn khối hoặc lắp ghép. Nhà ống mái bằng thường được áp dụng với những ngôi nhà mặt phố hiện đại. Ảnh: 3bdesign
Nhà ống mái Thái thường thiết kế với cấu trúc thấp tầng. Kiểu nhà này dễ dàng biến tấu về màu sắc, hình khối và vật liệu. Ảnh: 3bdesign
Nhà ống tân cổ điển 3 tầng nổi bật với mặt tiền thiết kế tinh xảo với phào chỉ nhẹ, ban công sắt nghệ thuật và mái vòm cong mềm mại. Ảnh: Duraflex
Mẫu nhà ống tân cổ điển 2 mặt tiền với ô cửa kính lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Internet
Nhà ống hiện đại rất phổ biến tại khu vực đô thị ở thành phố. Mẫu nhà này thường xây cao tầng để đáp ứng đầy đủ công năng. Ảnh: 3bdesign
Mẫu nhà ống lệch tầng là giải pháp thiết kế thông minh giúp khắc phục nhược điểm chật hẹp của nhà ống truyền thống. Sàn nhà bố trí so le nhau giúp không gian thoáng hơn đồng thời cho phép ánh sáng, gió tự nhiên lưu thông hiệu quả giữa các tầng. Ảnh: Xaynhasaigon
Nhà ống gam màu tương phản mạnh mẽ cũng là thiết kế được ưa chuộng. Một số màu sơn tương phản cho khu vực mặt tiền như trắng – vàng, trắng – đen, xám – ghi sáng hay trắng – xanh dương. Ảnh: SBS House
Mẫu nhà ống tối giản (mảng tường phẳng, ít họa tiết rườm rà) tiếp tục thống trị các xu hướng thiết kế nhà ống trong năm 2026. Ảnh: inax
Xu hướng xanh đã lan rộng trong kiến trúc toàn cầu và đến năm 2026, nhà ống xanh trở thành “chuẩn mực không thể thiếu”. Ảnh: Internet
Nhà ống kết hợp kinh doanh phù hợp với khu vực đông dân hoặc mặt tiền có lưu lượng qua lại lớn. Tầng trệt có thể mở cửa hàng, văn phòng, quán cà phê...Ảnh: Internet
#Mẫu nhà ống đẹp 2026 #Thiết kế nhà ống hiện đại #Nhà ống tân cổ điển #Xu hướng nhà ống xanh #Thiết kế nhà ống lệch tầng #Nhà ống mái bằng

