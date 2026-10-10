Những điều cần biết để phòng tránh đột quỵ mùa chuyển giao

Chú ý đến thay đổi thời tiết, duy trì chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp, cùng nhận biết dấu hiệu để cấp cứu kịp thời khi cần thiết.

Giai đoạn thời tiết chuyển mùa với sự biến động thất thường của nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển luôn là thời điểm ghi nhận sự gia tăng đột biến các ca biến cố mạch máu não cũng như số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị phục hồi chức năng.

Tại Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng thuộc Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, số lượng người bệnh đến thăm khám và trị liệu di chứng sau đột quỵ có xu hướng tăng cao rõ rệt trong những tuần gần đây. Sự thay đổi thời tiết đột ngột tác động trực tiếp lên hệ tuần hoàn, gây phản xạ co mạch ngoại vi, khiến huyết áp tăng cao dễ dẫn đến xuất huyết hoặc làm tăng độ quánh của máu hình thành cục máu đông gây nhồi máu não. Đặc biệt, người cao tuổi và những người có bệnh lý nền như cao huyết áp, đái tháo đường hay rối loạn chuyển hóa lipid là nhóm đối tượng rất nhạy cảm, chịu rủi ro cao nhất trong thời điểm này.

Người bệnh được bác sĩ thăm khám, đánh giá chức năng và xây dựng chương trình phục hồi phù hợp với từng trường hợp. Ảnh Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao

Sau khi trải qua đợt cấp tính, đa số người bệnh phải đối mặt với nhiều di chứng phức tạp như yếu liệt nửa người, co cứng cơ, rối loạn thăng bằng, mất khả năng đi lại, cùng các tổn thương về ngôn ngữ hay rối loạn nuốt. Quá trình phục hồi chức năng đóng vai trò then chốt giúp kích thích tính linh hoạt thần kinh, tạo điều kiện cho các vùng não lành tái cấu trúc và đảm nhận thay vai trò của vùng bị tổn thương, từ đó giúp người bệnh ngăn ngừa biến chứng teo cơ, thương tật thứ cấp và dần phục hồi khả năng tự chăm sóc bản thân.

Để nâng cao hiệu quả trị liệu, Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng – Trung tâm y tế khu vực Lâm Thao đã triển khai mô hình điều trị kết hợp Đông - Tây y toàn diện và cá thể hóa cho từng trường hợp.

Người bệnh được thăm khám, đánh giá chức năng và xây dựng chương trình phục hồi phù hợp với từng trường hợp. Các phương pháp y học cổ truyền có thể được phối hợp trong điều trị khi có chỉ định chuyên môn.

Hiện nay, với các phương pháp trị liệu hiện đại, bệnh nhân được đánh giá và lượng giá chức năng kỹ lưỡng trước khi bước vào lộ trình điều trị phục hồi chức năng. Phác đồ là sự kết hợp toàn diện giữa y học hiện đại như vận động trị liệu, hoạt động trị liệu, cùng các thiết bị vật lý trị liệu tiên tiến (máy điện xung, siêu âm trị liệu, laser công suất thấp, sóng xung kích, trường điện từ ...) với các phương pháp y học cổ truyền chuyên sâu như điện châm, thủy châm, cấy chỉ và xoa bóp bấm huyệt, nhằm khai thông kinh lạc, giảm co cứng cơ và thúc đẩy dẫn truyền thần kinh...

Các bác sĩ khuyến cáo, phục hồi sau đột quỵ là một hành trình dài hạn đòi hỏi sự kiên trì phối hợp giữa y bác sĩ, người bệnh và gia đình. Người bệnh cần nghiêm túc tuân thủ phác đồ điều trị, duy trì uống thuốc đúng liều, chủ động giữ ấm cơ thể, thực hiện chế độ ăn uống khoa học ít muối, giàu xơ, đồng thời kiên trì tập luyện đúng kỹ thuật theo hướng dẫn chuyên môn. Đặc biệt, gia đình cần luôn cảnh giác với quy tắc FAST: khi thấy người bệnh xuất hiện đột ngột các dấu hiệu méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó hay mất thăng bằng, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời trong "thời điểm vàng".