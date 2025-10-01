Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhìn lại 4 nhóc tì ‘Bố ơi! Mình đi đâu thế’ mùa đầu tiên

Giải trí

Nhìn lại 4 nhóc tì ‘Bố ơi! Mình đi đâu thế’ mùa đầu tiên

Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa đầu tiên gồm: Bờm, Bo, Tê Giác và Suti. Hiện tại, 4 nhóc tì này đã là thiếu nữ xinh đẹp, chàng trai có ngoại hình nổi bật.

Thu Cúc (tổng hợp)
Bờm (thứ hai bên trái) tên thật Trần Tú, là con trai của đạo diễn Trần Lực. Khi tham gia Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa 1, Bờm dễ thương, đáng yêu. Ảnh: Khám Phá.
Bờm (thứ hai bên trái) tên thật Trần Tú, là con trai của đạo diễn Trần Lực. Khi tham gia Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa 1, Bờm dễ thương, đáng yêu. Ảnh: Khám Phá.
Trần Tú tập trung học tập sau khi rời Bố ơi! Mình đi đâu thế. Mới đây, cậu góp mặt trong phim điện ảnh Bà đừng buồn con, dự kiến ra rạp vào ngày 12/12/2025. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng.
Trần Tú tập trung học tập sau khi rời Bố ơi! Mình đi đâu thế. Mới đây, cậu góp mặt trong phim điện ảnh Bà đừng buồn con, dự kiến ra rạp vào ngày 12/12/2025. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng.
Suti là con gái thứ hai của Minh Khang - Thuý Hạnh. Khi tham gia Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa 1, Suti có ngoại hình bụ bẫm. Ảnh: Bố ơi! Mình đi đâu thế.
Suti là con gái thứ hai của Minh Khang - Thuý Hạnh. Khi tham gia Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa 1, Suti có ngoại hình bụ bẫm. Ảnh: Bố ơi! Mình đi đâu thế.
Sao nhí Bố ơi! Mình đi đâu thế năm nay 17 tuổi, là thiếu nữ xinh đẹp. Một số khán giả nhận xét Suti có nhiều nét giống diễn viên Hàn Quốc Kim Tae Hee. Ảnh: FB Thuý Hạnh.
Sao nhí Bố ơi! Mình đi đâu thế năm nay 17 tuổi, là thiếu nữ xinh đẹp. Một số khán giả nhận xét Suti có nhiều nét giống diễn viên Hàn Quốc Kim Tae Hee. Ảnh: FB Thuý Hạnh.
Suti có dự định đi du học. Ảnh: FB Thuý Hạnh.
Suti có dự định đi du học. Ảnh: FB Thuý Hạnh.
Bo- con gái của MC Phan Anh là chị cả trong Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa 1. Ảnh: Dân Việt.
Bo- con gái của MC Phan Anh là chị cả trong Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa 1. Ảnh: Dân Việt.
Bo năm nay 19 tuổi, có ngoại hình xinh đẹp. Ảnh: Gia Đình Việt Nam.
Bo năm nay 19 tuổi, có ngoại hình xinh đẹp. Ảnh: Gia Đình Việt Nam.
MC Phan Anh từng thường xuyên chia sẻ hình ảnh con gái đầu lòng. Ảnh: FB Phan Anh.
MC Phan Anh từng thường xuyên chia sẻ hình ảnh con gái đầu lòng. Ảnh: FB Phan Anh.
Tê Giác - con trai ca sĩ Hoàng Bách ngày càng điềm tĩnh, cởi mở khi tham gia Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa 1. Ảnh: Vietnamnet.
Tê Giác - con trai ca sĩ Hoàng Bách ngày càng điềm tĩnh, cởi mở khi tham gia Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa 1. Ảnh: Vietnamnet.
Tê Giác sinh năm 2007, hiện tại cao lớn và được khen ngợi sở hữu vẻ ngoài điển trai. Ảnh: FB Đoàn Thanh Thảo.
Tê Giác sinh năm 2007, hiện tại cao lớn và được khen ngợi sở hữu vẻ ngoài điển trai. Ảnh: FB Đoàn Thanh Thảo.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Bố ơi! Mình đi đâu thế #Trần Bờm #Trần Tú #con trai Trần Lực

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT