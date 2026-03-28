Nhân sự lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ mới

Ngày 27/3, ông Trương Cảnh Tuyên được các đại biểu tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ, cùng 5 Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ mới.
Song song với việc khởi động sản xuất, Volkswagen ID. Unyx 08 đã được mở bán ở Trung Quốc với giá từ 239.900-299.900 NDT (khoảng 839 triệu - 1,049 tỷ đồng).
Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết đã kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy xảy ra trên tàu cá tại khu neo đậu tránh, trú bão Bến Lội – Bình Châu.
Đến thời điểm này, toàn bộ các trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh cho năm học 2026-2027.
Tối 27/3, một vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe máy xảy ra tại xã Thượng Phúc (Hà Nội) khiến 2 người tử vong, xe máy bị vò nát.
Ngày 24/11 được đề xuất là ngày Văn hóa Việt Nam, lao động nghỉ làm hưởng nguyên lương và được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ nhất.
Từ ngày 1/7/2026, nhóm người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp có thể được điều chỉnh tăng hai lần.
Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô Lexus RX350 gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính, Hà Nội xảy ra vào ngày 25/3.
Sau khi đưa hối lộ 100 tỷ đồng cho hai đời Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, đại diện 10 nhà thầu đã làm đơn tố giác và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/3, nắng nóng cục bộ diễn ra ở Tây Bắc, Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ.
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số Vương Lê Vĩnh Nhân vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc chiếm đoạt tài sản.
Tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Công an xuất hiện tại trụ sở và nơi ở của ông Dương Văn Tám, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án đang điều tra.
UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có quyết định phê duyệt Đề án “Sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức”.
Công nhân sửa chữa tại một gian hàng ở Khu phố đêm Măng Đen (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) đã để lửa từ thiết bị cơ khí bén vào các vật liệu dễ cháy.
Các hoạt động chính Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ diễn ra từ ngày 17 - 26/4/2026 tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và nhiều địa phương tỉnh Phú Thọ.
Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Ngọc Đạo thuê taxi đi từ Đà Nẵng về Quảng Trị rồi dùng súng bắn chết tài xế và mẹ vợ, còn bố vợ bị thương nặng.
Các vị trí cấm đường tại phường Bắc Giang từ 17h ngày 27/3 đến khi kết thúc chương trình lễ đón bằng UNESCO và khai mạc Festival.
Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ IV chính thức công bố Thể lệ giải, cơ cấu giải thưởng.
Vụ va chạm mạnh khiến xe tải biến dạng, tài xế tử vong và gây ùn tắc nghiêm trọng tại khu vực dưới cầu Kênh Tẻ sáng 27/3.
Dự báo thời tiết ngày 27/3/2026, miền Bắc sáng có sương mù, mưa nhỏ vài nơi, trưa nắng đến 30 độ.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương làm việc với các đối tác nước ngoài để triển khai xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Thanh Hóa.