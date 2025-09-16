Hà Nội

Nhan sắc vợ sắp cưới của Đoàn Minh Tài

Giải trí

Nhan sắc vợ sắp cưới của Đoàn Minh Tài

Sunny Đan Ngọc giỏi xinh, từng được Lý Hải gọi là 'thiên thần', được Đoàn Minh Tài cầu hôn.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Znews, Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 12/2025. Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Vợ sắp cưới của Đoàn Minh Tài vừa giỏi vừa xinh. Ảnh: FB Sunny Đan Ngọc.
Sunny Đan Ngọc tốt nghiệp ngành bác sĩ Răng Hàm Mặt của Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2024. Theo Thế Giới Điện Ảnh, cô có bằng IELTS 7.0. Ảnh: FB Sunny Đan Ngọc.
Năm 2022, người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành piano của Nhạc viện TP HCM. Ảnh: FB Sunny Đan Ngọc.
Người đẹp sinh năm 2000 còn ca hát, sáng tác. Ảnh: FB Sunny Đan Ngọc.
Sunny Đan Ngọc ra mắt các MV Một thập kỷ yêu anh, Đoạn đường riêng, Anh ơi... Nữ ca sĩ sáng tác nhạc từ năm 15 tuổi. Ảnh: FB Sunny Đan Ngọc.
Không chỉ giỏi giang, Sunny Đan Ngọc còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Ảnh: FB Sunny Đan Ngọc.
Nhận xét về tiết mục của Sunny Đan Ngọc trong chung kết Hãy là số 1 năm 2023, Lý Hải cho biết, nữ ca sĩ như một thiên thần. Ảnh: FB Sunny Đan Ngọc.
“Giọng hát trong veo như chính tâm hồn của em, chạm đến trái tim của người xem”, Người Lao Động dẫn lời Lý Hải. Ảnh: FB Sunny Đan Ngọc.
Vợ sắp cưới của Đoàn Minh Tài đoạt á quân Hãy là số 1 năm 2023. Ảnh: FB Sunny Đan Ngọc.
Sunny Đan Ngọc và Đoàn Minh Tài đã chụp ảnh, quay xong phim cưới và đặt nhà hàng. Ảnh: FB Sunny Đan Ngọc.
