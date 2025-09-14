Đoàn Minh Tài tung ảnh cầu hôn bạn gái kém 16 tuổi, hé lộ về đám cưới

Hà Nội

Giải trí

Đoàn Minh Tài cầu hôn Sunny Đan Ngọc vào ngày 25/6/2025, sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 25/12/2025. 

Trên trang cá nhân, diễn viên Đoàn Minh Tài vừa tung loạt ảnh cầu hôn Sunny Đan Ngọc vào ngày 25/6/2025. Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Nam diễn viên cầu hôn bạn gái kém anh 16 tuổi trong không gian ngập tràn hoa trắng. Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Đoàn Minh Tài nhắn nhủ Sunny Đan Ngọc: "Cảm ơn em đã yêu anh, không ngại anh già. Cho anh được nắm tay em thật chặt, cùng nhau đi qua hết thăng trầm cuộc đời này nha em. Yêu em". Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến bạn bè đã giữ bí mật, chuẩn bị và tạo nên một buổi cầu hôn ấm cúng, lãng mạn. Ảnh: FB Sunny Đan Ngọc.
Trên trang cá nhân, Sunny Đan Ngọc viết: "Fated to love you" (tạm dịch: Định mệnh em yêu anh). Ảnh: FB Sunny Đan Ngọc.
Nữ ca sĩ nhận lời cầu hôn của bạn trai. Ảnh: FB Sunny Đan Ngọc.
Chứng kiến Đoàn Minh Tài cầu hôn Sunny Đan Ngọc, Huỳnh Hồng Loan chia sẻ: "Chúc mừng anh Đoàn Minh Tài và bé Sunny Đan Ngọc đã có một buổi lễ cầu hôn thật ấm áp, ngọt ngào và đầy xúc động". Ảnh: FB Hồng Loan.
Đoàn Minh Tài chia sẻ trên Znews, anh và bạn gái sẽ tổ chức hôn lễ vào 25/12/2025. Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Theo Vietnamnet, Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc bí mật yêu đương, gắn bó nhiều năm qua. Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
