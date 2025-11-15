Hà Nội

Nhan sắc 'nữ thần' của VĐV trượt băng Malaysia chuẩn sao hạng A

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc 'nữ thần' của VĐV trượt băng Malaysia chuẩn sao hạng A

Sở hữu gương mặt điện ảnh, làn da trắng sứ và thân hình nóng bỏng, nữ vận động viên trượt băng tốc độ Ashley Chin (Malaysia) đang "gây bão" cộng đồng mạng.

Thiên Anh
Trong giới thể thao, không hiếm những nữ vận động viên sở hữu nhan sắc nổi bật, nhưng Ashley Chin, ngôi sao của đội tuyển trượt băng tốc độ Malaysia, là một trường hợp đặc biệt.
Ashley Chin không chỉ gây ấn tượng trên đường đua mà còn khiến người hâm mộ "điêu đứng" bởi vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ và gu thời trang cực kỳ đa dạng.
Loạt ảnh mới đây của Ashley Chin cho thấy khả năng "biến hóa" đáng kinh ngạc. Khi ở trong phòng tập, cô nàng toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động.
Diện bộ đồ tập màu đen, gồm sport-bra và quần legging, Ashley khoe trọn vóc dáng săn chắc, đặc biệt là vòng eo "con kiến" đáng ngưỡng mộ.
Dù trong khoảnh khắc đời thường, cúi xuống buộc dây giày hay quay đầu nhìn lại, cô vẫn toát lên thần thái cuốn hút với mái tóc vàng rực rỡ và làn da trắng bật tông.
Trong một bức ảnh cận cảnh hơn, Ashley Chin khoe góc nghiêng thanh tú. Làn da mịn màng, sống mũi cao và đôi môi hờ hững khiến cô trông như một diễn viên đang trong một cảnh quay. Chiếc kính thể thao sành điệu được cô dùng như một phụ kiện cài tóc, càng làm tăng thêm vẻ thời thượng.
Không chỉ "cân" được phong cách thể thao, Ashley Chin còn chinh phục hoàn hảo hình tượng "nữ hoàng mùa đông".
Đỉnh điểm của sự lột xác là trong một bộ ảnh concept đầy táo bạo. Ashley Chin xuất hiện với phong cách "chiến binh" cá tính.
Nhiều người nhận xét hình ảnh trên trang cá nhân của Ashley Chin làm bật lên khí chất ngôi sao, vừa có nét gai góc của một vận động viên, vừa có sự lộng lẫy của một nghệ sĩ đang trình diễn.
Với nhan sắc và thần thái ấn tượng này, nhiều người hâm mộ nhận xét rằng nếu Ashley Chin không theo nghiệp thể thao, cô hoàn toàn có thể tỏa sáng trên màn ảnh với tư cách là một diễn viên hạng A.
#Nữ vận động viên trượt băng Malaysia #Nhan sắc nữ thần thể thao #Gương mặt điện ảnh #Làn da trắng sứ #Thân hình nóng bỏng #Ảnh hưởng mạng xã hội

