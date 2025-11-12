Hà Nội

Nhà hướng Tây tưởng nóng nhưng mát rượi quanh năm

Bất động sản

Ngôi nhà mang phong cách hiện đại và tối giản, thiết kế bố cục "đặc rỗng" ở mặt đứng giúp cản nắng hướng Tây hiệu quả. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tọa lạc tại Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai), TT House nằm trên khu đất mặt tiền chính Tây, bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng gắt. Ảnh: 3A Design
Để hóa giải nắng nóng, kiến trúc sư chọn giải pháp thiết kế kiến trúc đặc biệt. Bố cục đặc rỗng của mặt đứng kết hợp với mái đón được tạo ra nhằm cản bớt ánh nắng mặt trời. Ảnh: 3A Design
Bên cạnh đó, lớp lam nhựa giả gỗ kết hợp cây xanh giúp cản bớt bức xạ nhiệt, mang đến không gian sống mát mẻ. Ảnh: 3A Design
Phía trước nhà còn có một khoảng lùi nhỏ để tạo không gian đệm với đường lớn, giúp giảm tiếng ồn giao thông và thuận tiện khi di chuyển. Ảnh: 3A Design
Bên trong, nội thất được thiết kế hiện đại, với tone màu trung tính kết hợp với màu gỗ tự nhiên. Ảnh: 3A Design
Phòng khách và bếp thiết kế mở, liền mạch, tạo cảm giác không gian rộng rãi và kết nối. Ảnh: 3A Design
Phòng bếp hiện đại với nhiều thiết bị như máy hút mùi, máy rửa bát và lò nướng. Ảnh: 3A Design
Phòng ngủ master được bố trí khéo léo với gam màu trắng và xám chủ đạo. Ảnh: 3A Design
Cầu thang rộng, thoáng đãng. Ảnh: 3A Design
Khu vực sân vườn phía sau nhỏ nhưng là điểm nhấn quan trọng. Ảnh: 3A Design
Mảng xanh xen kẽ không chỉ tăng thêm giá trị thẩm mỹ mà còn là nơi thư giãn, hít thở không khí trong lành. Ảnh: 3A Design
Sân thượng BBQ là nơi cả gia đình quây quần, tổ chức những bữa tiệc nhỏ ấm cúng. Ảnh: 3A Design
#Thiết kế nhà hướng Tây mát mẻ #Giải pháp kiến trúc chống nắng #Sử dụng lam nhựa giả gỗ và cây xanh #Không gian sống hiện đại tối giản #Thiết kế mở phòng khách và bếp #Thiết kế nội thất trung tính và gỗ tự nhiên

