Soi cận cảnh 1.100 căn hộ tái định cư bị chuyển đổi trái phép ở Thủ Thiêm

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM). Trong bản kết luận, nhiều nội dung chưa thực hiện đúng pháp luật đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ. Trong đó, có việc TP.HCM đã thanh lý hợp đồng đầu tư xây dựng dự án 1.330 căn hộ tại dự án New City khi chưa có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về giao đất là trái Luật Đất đai. Nội dung kết luận của thanh tra nêu rõ, nhà đầu tư (Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thuận Việt) đã thay đổi thiết kế dự án New City Thủ Thiêm từ nhà tái định cư sang nhà ở thương mại. Nhà đầu tư này đã chuyển nhượng cho người mua 1.122 căn hộ. Về phía UBND TP.HCM đã thanh lý hợp đồng đầu tư xây dựng khu tái định cư, khi chưa có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về giao đất là không đúng quy định tại Điểm I, Khoản 2, Điều 118, Luật Đất đai năm 2013. Cũng liên quan đến dự án New City, ngày 11/1/2018, trong báo cáo về kết quả đàm phán, thương thảo giữa Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và chủ đầu tư liên quan Hợp đồng mua 1.330 căn hộ tái định cư, Sở Tư pháp TP HCM kiến nghị về việc phải báo cáo Thủ tướng. Trước đó, hồi cuối năm 2016, Bộ Tài chính cũng có văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý theo nguyên tắc: “Thu hồi đất đối với dự án do Liên danh Sacomreal (đang đầu tư xây dựng) và Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 (đã đầu tư xây dựng 1 phần) làm chủ đầu tư, để tổ chức đấu giá công khai, để giao đất có thu tiền sử dụng đất khi chuyển từ nhà ở tái định cư sang nhà ở thương mại. Việc thanh toán chi phí đã đầu tư xây dựng cho Liên danh Sacomreal và Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 theo nguyên tắc bảo toàn vốn và đảm bảo lợi nhuận định mức cho nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật, về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng”. Cũng liên quan đến dự án New City, mặc dù Bộ Tài chính và Sở Tư pháp TP.HCM đã nhiều lần ra văn bản đề nghị chính quyền sở tại lưu ý các quy định pháp luật, nhưng đều không được TP.HCM áp dụng. Dự án New City Thủ Thiêm được chuyển đổi từ căn hộ tái định cư sang thương mại đã kéo theo nhiều vấn đề tranh chấp, lùm xùm và những ý kiến trái chiều suốt một thời gian dài.

Mời xem nguồn chính: https://vietnamdaily.net.vn/bat-dong-san/can-canh-1100-can-ho-tai-dinh-cu-bi-chuyen-doi-trai-phep-o-khu-thu-thiem-66104.html

