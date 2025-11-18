Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận giải thưởng danh giá vì những đóng góp lớn cho hòa bình và đoàn kết quốc tế.

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) phối hợp tổ chức Lễ trao giải thưởng Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (nay là Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam) vì những cống hiến to lớn của bà cho sự nghiệp hòa bình và đoàn kết quốc tế.

Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra do Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ sáng lập, tôn vinh những cá nhân và tổ chức có đóng góp đặc biệt trong thúc đẩy hòa bình, củng cố đoàn kết quốc tế và vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc. Giải thưởng mang tên ông Romesh Chandra – Chủ tịch danh dự Hội đồng Hòa bình thế giới.

Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình. (Nguồn: Vietnamnet)

Theo AIPSO, bà Nguyễn Thị Bình là một trong những nhân vật truyền cảm hứng nhất trong phong trào toàn cầu vì hòa bình, độc lập và công bằng xã hội. Tên tuổi của bà đã tỏa sáng rực rỡ trong lịch sử đấu tranh anh hùng của Việt Nam.

Cũng trong ngày 18/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và AIPSO đã phối hợp tổ chức Lễ trao giải thưởng Romesh Chandra cho ông Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; ông Trần Đắc Lợi, nguyên Phó Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (nay là Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam) vì những đóng góp nổi bật trong việc xây dựng và thúc đẩy phong trào hòa bình và đoàn kết quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, quê ở Quảng Nam (nay là Thành phố Đà Nẵng).

Trong giai đoạn 1969-1976, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Nguyễn Thị Bình đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử ngoại giao Việt Nam như là nhà nữ ngoại giao đầu tiên và duy nhất đến nay từng ký một Hiệp định quốc tế với đại diện Chính phủ Mỹ trong thời chiến.

Sau ngày đất nước thống nhất, bà Nguyễn Thị Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục từ năm 1976-1987, Phó ban đối ngoại của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1987-1992, Phó Chủ tịch nước từ 1992 đến 2002.