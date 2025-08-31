Nguyên nhân hiếm muộn, các phương pháp hỗ trợ sinh sản hiệu quả

Với sự phát triển của y học, nhiều phương pháp điều trị tiên tiến đã mở ra hy vọng làm cha mẹ cho hàng triệu người.

Hiếm muộn (hay vô sinh) đang trở thành vấn đề y tế được quan tâm ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có khoảng 10–15% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản gặp khó khăn trong việc thụ thai.

Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng rơi vào tình trạng hiếm muộn, trong đó có gần 50% ở độ tuổi dưới 30. Điều này cho thấy hiếm muộn không còn là vấn đề hiếm gặp, mà đang ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình và chất lượng cuộc sống.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Nguyên nhân gây hiếm muộn

Nguyên nhân hiếm muộn rất đa dạng, có thể đến từ người vợ, người chồng hoặc cả hai:

Nguyên nhân từ nữ giới:

Rối loạn rụng trứng, hội chứng buồng trứng đa nang.

Tắc, dính vòi trứng do viêm nhiễm, từng phẫu thuật vùng chậu.

Lạc nội mạc tử cung.

Tuổi tác: phụ nữ trên 35 tuổi có khả năng thụ thai giảm rõ rệt.

Nguyên nhân từ nam giới:

Số lượng và chất lượng tinh trùng thấp.

Rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hoặc xuất tinh ngược dòng.

Bệnh lý tinh hoàn (giãn tĩnh mạch thừng tinh, viêm tinh hoàn…).

Ảnh hưởng từ môi trường, lối sống: hút thuốc, rượu bia, stress kéo dài.

Nguyên nhân khác:

Có những trường hợp hiếm muộn không tìm ra nguyên nhân cụ thể, gọi là “vô sinh không rõ nguyên nhân”.

Những tiến bộ trong điều trị hiếm muộn

Nhờ sự phát triển của y học hiện đại, nhiều kỹ thuật tiên tiến đã giúp hàng triệu cặp vợ chồng trên thế giới thực hiện được ước mơ làm cha mẹ.

Điều chỉnh lối sống và điều trị nội khoa: Với các trường hợp nhẹ, việc thay đổi chế độ dinh dưỡng, giảm căng thẳng, luyện tập điều độ kết hợp dùng thuốc nội tiết có thể giúp cải thiện khả năng sinh sản.

Kích thích buồng trứng và hỗ trợ rụng trứng: Các thuốc nội tiết được sử dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trứng phát triển và phóng noãn đúng thời điểm.

Thụ tinh nhân tạo (IUI – Intrauterine Insemination): Bơm tinh trùng đã lọc rửa trực tiếp vào buồng tử cung, tăng cơ hội gặp trứng. Đây là phương pháp đơn giản, chi phí thấp, phù hợp với các trường hợp tinh trùng yếu nhẹ hoặc rối loạn rụng trứng.

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF – In Vitro Fertilization): Trứng và tinh trùng được thụ tinh trong phòng thí nghiệm, sau đó phôi được chuyển vào tử cung. IVF hiện là phương pháp mang lại hiệu quả cao nhất, với tỷ lệ thành công dao động 40–60% tùy từng trường hợp.

Tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI – Intracytoplasmic Sperm Injection): Áp dụng cho nam giới có tinh trùng yếu hoặc rất ít, kỹ thuật này cho phép tiêm trực tiếp một tinh trùng khỏe mạnh vào trứng, nâng cao cơ hội thụ tinh.

Các kỹ thuật mới:

Trữ lạnh trứng, tinh trùng và phôi, giúp các cặp vợ chồng chủ động thời gian sinh sản.

Sàng lọc di truyền trước chuyển phôi (PGT), giúp chọn lọc phôi khỏe mạnh, giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đánh giá chất lượng phôi, tăng độ chính xác và rút ngắn thời gian điều trị.

Lời khuyên dành cho các cặp vợ chồng

Để nâng cao cơ hội có con, các cặp đôi nên:

Thăm khám sớm khi gặp khó khăn trong việc thụ thai trên 1 năm (hoặc 6 tháng nếu nữ giới trên 35 tuổi).

Duy trì lối sống lành mạnh: Ăn uống đầy đủ chất, tránh rượu bia, thuốc lá, ngủ đủ giấc.

Giữ tinh thần thoải mái, hạn chế stress.

Tuân thủ hướng dẫn và phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn.

Hiếm muộn không còn là “cánh cửa đóng kín” cho những ai khao khát làm cha mẹ. Với sự tiến bộ vượt bậc của y học hiện đại, cơ hội để các cặp vợ chồng có con ngày càng cao. Quan trọng là cần nhận diện sớm nguyên nhân, kiên trì điều trị và tin tưởng vào sự đồng hành của các chuyên gia y tế.