Người về hưu tặng tiền cho “tổng tài” AI gây sốc

Những “soái ca” AI trên video ngắn đang khiến nhiều người về hưu sẵn sàng trao tiền tích góp, đặt ra cảnh báo lớn về lừa đảo cảm xúc thời số.

Thiên Trang (TH)
Trên các nền tảng video ngắn, những “tổng tài” AI với ngoại hình lịch lãm đang trở thành đối tượng hẹn hò lý tưởng của nhiều người lớn tuổi.
Dù nội dung có gắn nhãn do AI tạo ra, không ít người về hưu vẫn tin rằng đây là nhân vật có thật và dành trọn niềm tin.
Các video cầu hôn lặp đi lặp lại, lời nói ngọt ngào và sự quan tâm giả tạo đã đánh trúng tâm lý cô đơn.
Từ việc thả thính, các đối tượng đứng sau nhanh chóng chuyển sang bán hàng hoặc kêu gọi quyên góp.
Nhiều người sẵn sàng chi tiền mua sản phẩm giá cao như cách “đền đáp tình cảm” cho nhân vật ảo.
Tinh vi hơn, các video AI còn được dùng làm công cụ sàng lọc nạn nhân để dẫn dụ vào nhóm kín hoặc livestream.
Theo thống kê, người trên 50 tuổi dành nhiều giờ mỗi ngày lướt video, trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất.
Hiện tượng này cho thấy AI không chỉ là công nghệ giải trí, mà còn là thách thức lớn về an toàn và niềm tin trong đời sống số.
Thiên Trang (TH)
