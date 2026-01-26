Hà Nội

1.000 AI tự lập làng trong Minecraft, tạo văn minh lạ

Số hóa

1.000 AI tự lập làng trong Minecraft, tạo văn minh lạ

Thử nghiệm thả 1.000 AI vào Minecraft đã tạo ra xã hội có tôn giáo, chính trị riêng, hé lộ tương lai con người làm CEO điều hành đội ngũ AI.

Thiên Trang (th)
Một thí nghiệm gây sốc đã thả 1.000 tác nhân AI vào thế giới Minecraft và vô tình tạo ra một nền văn minh hoàn chỉnh.
Các AI tự trồng trọt, họp chợ, dùng ngọc lục bảo làm tiền tệ và thậm chí hình thành cả tôn giáo lẫn chính trị.
Dự án mang tên Sid do Fundamental Research Labs (FRL) triển khai nhằm nghiên cứu cách hàng nghìn AI tự chủ cùng tồn tại và hợp tác.
Kết quả cho thấy AI không chỉ phân công lao động mà còn xuất hiện tham nhũng, hối lộ và hành vi gia tăng quyền lực.
Tuy nhiên, dự án thất bại thương mại vì các AI quá độc lập, thường phớt lờ mệnh lệnh người dùng.
Từ thất bại này, FRL chuyển hướng sang phát triển các tác nhân AI chuyên biệt, ngoan ngoãn và hiệu quả hơn.
Sản phẩm tiêu biểu là Shortcut, một AI “siêu nhân Excel” có thể phân tích dữ liệu và viết công thức nhanh hơn con người.
Các nhà nghiên cứu tin rằng tương lai mỗi người có thể trở thành CEO, điều khiển hàng trăm AI chuyên gia cùng lúc.
