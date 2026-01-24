Hà Nội

Quên ChatGPT đi, AI mới này đang khiến giới công nghệ phát cuồng

Số hóa

Quên ChatGPT đi, AI mới này đang khiến giới công nghệ phát cuồng

Claude AI bất ngờ bùng nổ mạnh mẽ, khiến nhiều người bỏ ChatGPT vì khả năng tư duy, lập trình và tự động hóa công việc được đánh giá là “đáng sợ”.

Thiên Trang (TH)
Claude, công cụ trí tuệ nhân tạo do Anthropic phát triển, đang tạo nên một cơn sốt mới trong giới công nghệ toàn cầu.
Hiện tượng này được WSJ mô tả là “ngấm thuốc Claude”, khi người dùng giao phó công việc và kinh ngạc trước năng lực vượt trội của AI.
Phiên bản Claude Opus 4.5 tích hợp trong Claude Code cho thấy khả năng lập trình và xử lý nhiệm vụ phức tạp ở mức chưa từng thấy.
Nhiều kỹ sư cho biết họ hoàn thành khối lượng công việc tương đương cả năm chỉ trong vài ngày nhờ Claude.
Không chỉ lập trình viên, người không biết code cũng đang dùng Claude để phân tích dữ liệu, viết báo cáo và xây dựng phần mềm đầu tiên.
Một số chuyên gia thừa nhận họ vừa kinh ngạc vừa lo lắng khi AI có thể tái tạo kỹ năng được tích lũy suốt nhiều năm.
Thống kê từ Similarweb cho thấy lượng người dùng Claude đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
Với khả năng hoạt động tự chủ và sử dụng nhiều công cụ cùng lúc, Claude đang được xem là hình ảnh sớm của kỷ nguyên AI agent toàn diện.
Thiên Trang (TH)
