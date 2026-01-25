Hà Nội

Trung Quốc gây sốc với AI “làm thuê”, trả tiền theo hiệu suất

Số hóa

Trung Quốc gây sốc với AI “làm thuê”, trả tiền theo hiệu suất

Một công ty Trung Quốc đang đảo lộn ngành phần mềm khi biến AI thành “nhân công số”, khách hàng chỉ trả tiền nếu AI tạo ra kết quả thực.

Ngành công nghiệp phần mềm toàn cầu đang đứng trước bước ngoặt lớn khi Trung Quốc tung ra mô hình kiếm tiền từ AI hoàn toàn mới.
Bairong Inc. đã giới thiệu Results Cloud với mô hình OaaS (Outcomes-as-a-Service), cho phép doanh nghiệp thuê “nhân công AI” thay vì mua phần mềm truyền thống.
Khách hàng không còn trả tiền theo số lượng tài khoản hay tính năng, mà chi trả dựa trên hiệu suất và kết quả mà AI mang lại.
Mỗi tác nhân AI được vận hành như một nhân viên thật, có vai trò, KPI và mục tiêu doanh thu rõ ràng.
Nếu AI hoạt động kém hiệu quả, chi phí sẽ tự động giảm, còn khi hiệu suất tăng, nhà cung cấp sẽ hưởng lợi nhiều hơn.
Bairong công bố nhiều chỉ số ấn tượng như rút ngắn tuyển dụng từ 28 ngày xuống 2 ngày và tăng tỷ lệ chuyển đổi bán hàng hơn 200%.
Mô hình này chuyển rủi ro từ khách hàng sang nhà cung cấp, phá vỡ hoàn toàn logic “bán phần mềm rồi mặc kệ kết quả” suốt 20 năm qua.
Khi AI được ký hợp đồng như lao động thực thụ, OaaS có thể trở thành mối đe dọa lớn với SaaS và điện toán đám mây truyền thống.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
#mô hình OaaS #Bairong #AI làm thuê #hiệu suất #đổi mới công nghệ

