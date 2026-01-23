Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Jeff Bezos cảnh báo AI sẽ “khai tử” máy tính cá nhân

Số hóa

Jeff Bezos cảnh báo AI sẽ “khai tử” máy tính cá nhân

Khủng hoảng RAM do AI đẩy giá PC tăng vọt, khiến dự đoán của Jeff Bezos về tương lai điện toán đám mây và sự thoái trào của máy tính cá nhân ngày càng rõ nét.

Thiên Trang (TH)
Ngành công nghệ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng RAM nghiêm trọng khi các nhà sản xuất dồn toàn lực cho trung tâm dữ liệu AI.
Ngành công nghệ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng RAM nghiêm trọng khi các nhà sản xuất dồn toàn lực cho trung tâm dữ liệu AI.
Micron, một trong những nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất thế giới, cảnh báo tình trạng thiếu hụt DRAM có thể kéo dài tới năm 2028, ảnh hưởng trực tiếp đến PC, laptop và nhiều thiết bị điện tử tiêu dùng.
Micron, một trong những nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất thế giới, cảnh báo tình trạng thiếu hụt DRAM có thể kéo dài tới năm 2028, ảnh hưởng trực tiếp đến PC, laptop và nhiều thiết bị điện tử tiêu dùng.
Việc ưu tiên RAM cho AI khiến giá linh kiện tăng mạnh, biến máy tính cá nhân dần trở thành một món hàng xa xỉ.
Việc ưu tiên RAM cho AI khiến giá linh kiện tăng mạnh, biến máy tính cá nhân dần trở thành một món hàng xa xỉ.
Trong bối cảnh đó, dự đoán của tỷ phú Jeff Bezos về việc người dùng sẽ mua “khả năng tính toán từ đám mây” thay vì sở hữu PC đang trở nên thuyết phục hơn bao giờ hết.
Trong bối cảnh đó, dự đoán của tỷ phú Jeff Bezos về việc người dùng sẽ mua “khả năng tính toán từ đám mây” thay vì sở hữu PC đang trở nên thuyết phục hơn bao giờ hết.
Các dịch vụ chơi game đám mây như GeForce Now, Xbox Game Pass hay Amazon Luna cho thấy phần cứng mạnh mẽ hoàn toàn có thể được thuê thay vì mua.
Các dịch vụ chơi game đám mây như GeForce Now, Xbox Game Pass hay Amazon Luna cho thấy phần cứng mạnh mẽ hoàn toàn có thể được thuê thay vì mua.
Dù chi phí thuê bao không rẻ, mô hình này lại trở nên hấp dẫn khi so sánh với giá PC ngày càng leo thang vì khủng hoảng RAM.
Dù chi phí thuê bao không rẻ, mô hình này lại trở nên hấp dẫn khi so sánh với giá PC ngày càng leo thang vì khủng hoảng RAM.
AI vẫn là ưu tiên hàng đầu của các tập đoàn công nghệ, dù nhiều lãnh đạo thừa nhận ngành đang tồn tại bong bóng đầu tư.
AI vẫn là ưu tiên hàng đầu của các tập đoàn công nghệ, dù nhiều lãnh đạo thừa nhận ngành đang tồn tại bong bóng đầu tư.
Nếu xu hướng này tiếp diễn, kỷ nguyên máy tính cá nhân truyền thống có thể khép lại sớm hơn dự đoán, nhường chỗ cho điện toán đám mây.
Nếu xu hướng này tiếp diễn, kỷ nguyên máy tính cá nhân truyền thống có thể khép lại sớm hơn dự đoán, nhường chỗ cho điện toán đám mây.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#AI #máy tính cá nhân #điện toán đám mây #RAM #giá PC #Jeff Bezos

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT