Sống Khỏe

Người phụ nữ suýt mất mạng vì tự ý dùng thuốc nam trị đau đầu

Sau nhiều ngày uống thuốc nam để chữa đau đầu, người phụ nữ nhập viện trong tình trạng vàng da, suy gan cấp với men gan tăng gấp nhiều lần bình thường.

Bình Nguyên

Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa cứu sống người phụ nữ bị suy gan cấp, đe dọa tính mạng do tự ý dùng thuốc nam.

Bệnh nhân là chị N.T.H (40 tuổi, trú tại xã Phú Khê, Phú Thọ) nhập viện cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, da vàng như nghệ sau 10 ngày liên tục uống thuốc nam để chữa đau đầu.

Theo lời kể, khoảng 20 ngày trước, bà bắt đầu mua thuốc nam về uống để điều trị triệu chứng đau đầu và dùng liên tục khoảng 10 ngày rồi tạm ngừng, sau đó 3 ngày gần đây tiếp tục uống theo liệu trình. Tuy nhiên, khi uống thuốc nam nhiều càng khiến bà H. mệt, tình trạng vàng da tăng dần.

1-7428.jpg
Da người bệnh vàng như nghệ sau khi dùng thuốc nam trị đau đầu. Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê./Nguồn znews.vn

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bà H. bị suy gan cấp, men gan tăng rất cao (GOT 820 U/L, GPT 980 U/L), thời gian đông máu kéo dài. Bệnh nhân được cấp cứu tích cực.

Người phụ nữ này cho biết có nhiều người cùng uống thuốc và có triệu chứng giống mình. Khi được bác sĩ giải thích, gia đình bà đã bỏ hết số thuốc còn dư.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng khoa Cấp cứu (Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê) cho biết, thuốc nam có những giá trị nhất định trong điều trị một số bệnh lý, điều này đã được khoa học chứng minh. Tuy nhiên, bác sĩ Thủy nhấn mạnh người dân cần lựa chọn các bài thuốc đã được cơ quan chức năng thẩm định và cấp phép; đồng thời tìm đến những thầy thuốc, lương y có uy tín để điều trị đúng cách, tránh những hệ lụy nguy hiểm có thể xảy ra đối với sức khỏe.

2.jpg
Mắt người bệnh sau khi dùng thuốc nam. Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê./Nguồn znews.vn

Khi sử dụng thuốc nam hay bất cứ loại thuốc điều trị nào, người dân cần ngừng thuốc ngay và đến cơ sở y tế để khám khi có các biểu hiện: Các triệu chứng của phản vệ như ngứa, phù, sốc…; Các triệu chứng suy gan, suy thận như mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, chán ăn, vàng da, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu…

Những dấu hiệu trên có thể là cảnh báo sớm của các biến chứng nghiêm trọng. Việc thăm khám kịp thời giúp bác sĩ đánh giá chức năng gan, thận và xử trí sớm, tránh nguy hiểm cho sức khỏe.

Không ít trường hợp nguy kịch do suy gan có nguyên nhân sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc đã được cảnh báo. Tuy nhiên đến nay vẫn không ít các ca bệnh mắc tình trạng này phải đi cấp cứu.

Với quan niệm thuốc nam là thảo dược, lành tính, nên người bệnh có xu hướng tự dùng thuốc kéo dài mà không có sự kiểm soát, không có liều lượng, dẫn đến tiền mất tật mang.

Theo bác sĩ, trong thuốc nam không rõ nguồn gốc có thể chứa độc tố cao. Khi sử dụng thuốc nam, độc tố sẽ tích tụ dần trong cơ thể. Khi tích tụ trong cơ thể càng nhiều, gan không thể đào thải các độc tố này, nguy cơ ngộ độc gan càng cao, tình trạng bệnh ngày càng trầm trọng. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, gan có thể bị tổn thương nặng nề, không thể phục hồi.

