Người phụ nữ bị mất 2 ngón tay khi cắt rau bằng máy tại nhà

Trong quá trình lao động và sinh hoạt hằng ngày, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh, các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh nhập viện với chấn thương cụt ngón tay, ngón chân do sử dụng các loại máy cắt, máy thái thực phẩm trong sinh hoạt tại gia đình.

Bàn tay của người bệnh sau khi được phẫu thuật tạo mỏm cụt - Ảnh BVCC

Mới đây, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã tiếp nhận một phụ nữ 58 tuổi, trú tại phường Yên Tử, nhập viện cấp cứu do máy cắt rau cắt cụt 2 ngón tay khi đang chế biến thực phẩm tại nhà.

Theo các bác sĩ, người bệnh nhập viện trong tình trạng cụt đốt 2 và đốt 3 ngón II, III bàn tay phải, vết thương chảy máu nhiều. Ngay sau đó, các bác sĩ đã khẩn trương xử trí, tiến hành phẫu thuật chuyển vạt che phủ, tạo mỏm cụt nhằm hạn chế tổn thương và giúp người bệnh sớm ổn định tình trạng sức khỏe.

Các bác sĩ cho biết, tai nạn sinh hoạt, đặc biệt là tai nạn do dao, máy cắt và các thiết bị gia dụng có lưỡi sắc, thường xảy ra khi người sử dụng mất tập trung, thao tác không đúng kỹ thuật hoặc không tuân thủ các nguyên tắc an toàn trong quá trình sử dụng.