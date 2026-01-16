Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Người phụ nữ bị mất 2 ngón tay khi cắt rau bằng máy tại nhà

Người dân cần luôn cẩn trọng trước những tai nạn sinh hoạt có thể xảy ra trong gia đình, đặc biệt là tai nạn do dao, máy cắt...

Thúy Nga

Trong quá trình lao động và sinh hoạt hằng ngày, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh, các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh nhập viện với chấn thương cụt ngón tay, ngón chân do sử dụng các loại máy cắt, máy thái thực phẩm trong sinh hoạt tại gia đình.

cut-ngon-tay.jpg
Bàn tay của người bệnh sau khi được phẫu thuật tạo mỏm cụt - Ảnh BVCC

Mới đây, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã tiếp nhận một phụ nữ 58 tuổi, trú tại phường Yên Tử, nhập viện cấp cứu do máy cắt rau cắt cụt 2 ngón tay khi đang chế biến thực phẩm tại nhà.

Theo các bác sĩ, người bệnh nhập viện trong tình trạng cụt đốt 2 và đốt 3 ngón II, III bàn tay phải, vết thương chảy máu nhiều. Ngay sau đó, các bác sĩ đã khẩn trương xử trí, tiến hành phẫu thuật chuyển vạt che phủ, tạo mỏm cụt nhằm hạn chế tổn thương và giúp người bệnh sớm ổn định tình trạng sức khỏe.

Các bác sĩ cho biết, tai nạn sinh hoạt, đặc biệt là tai nạn do dao, máy cắt và các thiết bị gia dụng có lưỡi sắc, thường xảy ra khi người sử dụng mất tập trung, thao tác không đúng kỹ thuật hoặc không tuân thủ các nguyên tắc an toàn trong quá trình sử dụng.

Khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn sinh hoạt; cẩn trọng khi sử dụng các thiết bị có lưỡi sắc, không chủ quan, lơ là trong quá trình lao động và sinh hoạt. Khi không may xảy ra tai nạn, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, xử trí kịp thời, hạn chế tối đa biến chứng và di chứng về sau.

#Tai nạn do máy cắt thực phẩm #Chấn thương cụt ngón tay #Phẫu thuật tạo mỏm cụt #Nguyên nhân tai nạn sinh hoạt #Khuyến cáo phòng tránh tai nạn #Cấp cứu chấn thương bàn tay

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hút huyết khối tĩnh mạch não hiếm gặp cứu thanh niên 19 tuổi

Đây là trường hợp hiếm gặp và nặng, với nguy cơ tổn thương não và di chứng thần kinh nếu không xử trí kịp thời.

Một bệnh nhân nam 19 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức can thiệp cấp cứu lấy huyết khối xoang tĩnh mạch thành công, tái thông toàn bộ các xoang tĩnh mạch lớn trong não sau khi điều trị nội khoa không hiệu quả.

Bệnh nhân N.A.T, ở Phú Thọ, nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội kéo dài một tuần, kèm theo nhìn đôi. Trước đó, tại bệnh viện tuyến dưới, T được chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não và điều trị bằng thuốc kháng đông liều chuẩn. Tuy nhiên, sau 5 ngày, tình trạng không cải thiện, các triệu chứng thậm chí tăng nặng, buộc bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân 38 tuổi bị huyết khối tĩnh mạch não

Bệnh nhân 38 tuổi mắc huyết khối tĩnh mạch não hiếm gặp nhưng nguy hiểm, được chẩn đoán chính xác nhờ MRI tĩnh mạch não.

Bệnh nhân N.T.T., 38 tuổi, trú tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ, nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, méo miệng, sụp mí mắt và liệt nửa người trái. Trước đó, người bệnh được chụp cộng hưởng từ (MRI) để đánh giá hệ động mạch não nhưng không phát hiện tổn thương bất thường.

Nhận định khả năng bị huyết khối tĩnh mạch não, các bác sĩ chỉ định chụp MRI tĩnh mạch não có thuốc cản quang. Kết quả phát hiện huyết khối bán phần tĩnh mạch cảnh trong và xoang tĩnh mạch ngang bên phải. Nếu chậm trễ, người bệnh có thể đối mặt nguy cơ liệt vĩnh viễn hoặc tử vong.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ai có nguy cơ mắc huyết khối tĩnh mạch não?

Huyết khối tĩnh mạch não là bệnh lý mạch máu não tuy hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Huyết khối tĩnh mạch não khác biệt ra sao với đột quỵ thông thường

ThS.BS. Đinh Trung Hiếu, Trung tâm Đột Quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Huyết khối tĩnh mạch não (HKTMN) là tình trạng hình thành cục máu đông bên trong hệ thống tĩnh mạch của não.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới