Đời sống

Người phụ nữ bị cây đổ tụ máu dưới màng cứng kèm phù não

Bệnh nhân gặp nạn khi đang di chuyển thì bất ngờ bị cây đổ, đập trực tiếp vào vùng đầu, tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, kèm phù não.

Thúy Nga

Chiều 30/9/2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân N.T.P, 37 tuổi, trú tại xã Nguyễn Huệ trong tình trạng chấn thương sọ não.

Theo người nhà, bệnh nhân gặp nạn khi đang di chuyển thì bất ngờ bị cây đổ, đập trực tiếp vào vùng đầu. Sau tai nạn, xuất hiện đau đầu, vùng trán và chẩm phải sưng nề, choáng váng, được người nhà đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Tình trạng lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh, Glasgow 14 điểm, đau đầu, chóng mặt, huyết áp 100/60 mmHg, có khối sưng nề kích thước khoảng 4x4cm vùng trán và chẩm phải.

cay-do.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân bị chấn thương sọ não do cây đổ vào đầu - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã khẩn trương thăm khám, làm các xét nghiệm và chụp CT sọ não. Kết quả ghi nhận hình ảnh tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, kèm phù não.

Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não tụ máu dưới màng cứng. Bệnh nhân được chỉ định điều trị nội khoa tích cực, truyền dịch, dùng kháng sinh, thuốc an thần, giảm đau, chống phù não và tăng tuần hoàn não.

Hiện tại bệnh nhân đang được theo dõi sát tại khoa chuyên môn, huyết động ổn định nhưng còn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp.

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu và bố trí nhân lực trực 24/24 giờ để tiếp nhận, kịp thời cứu chữa các trường hợp người dân không may gặp tai nạn, thương tích do ảnh hưởng của thiên tai.

"Trong thời điểm thời tiết cực đoan, mưa bão kéo dài, người dân cần hạn chế đi lại ở khu vực có nguy cơ sạt lở, cây to, công trình không kiên cố. Đồng thời chủ động bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình, nhằm giảm thiểu tai nạn đáng tiếc", các bác sĩ khuyến cáo.

