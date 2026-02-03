Hà Nội

Người đẹp Quyên Qui khoe 'body cực phẩm' trong thiết kế áo cắt xẻ tôn dáng

Cộng đồng trẻ

Người đẹp Quyên Qui khoe 'body cực phẩm' trong thiết kế áo cắt xẻ tôn dáng

Đăng tải loạt khoảnh khắc nóng bỏng trong thiết kế áo ôm sát, cắt xẻ táo bạo khoe trọn đường cong 'vạn người mê', Quyên Qui khiến người đối diện khó rời mắt.

Trầm Phương
Trong bộ ảnh mới nhất, Quyên Qui lựa chọn phong cách tối giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Cô diện chiếc áo trắng ôm sát với phần cổ khoét sâu, khéo léo khoe vòng một đầy đặn và xương quai xanh quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Kết hợp cùng quần jeans năng động, người đẹp sinh năm 1998 chứng minh đẳng cấp "mặt học sinh, thân hình phụ huynh" vốn đã trở thành thương hiệu của mình. (Ảnh: IGNV)
Dưới ánh đèn mờ ảo của không gian sang trọng, thần thái rạng rỡ cùng nụ cười tỏa nắng của Quyên Qui càng làm tăng thêm sức hút. (Ảnh: IGNV)
Không cần cầu kỳ về bối cảnh, chính vóc dáng với thắt eo "con kiến" và tỉ lệ cơ thể chuẩn chỉnh đã giúp cô nàng thu về hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau ít giờ chia sẻ. (Ảnh: IGNV)
Nhìn vóc dáng nóng bỏng này, ít ai nghĩ rằng nữ diễn viên chỉ vừa sinh con cách đây không lâu. Trong một buổi livestream hồi cuối tháng 1, Quyên Qui bất ngờ khoe cận dung mạo chồng, đồng thời tiết lộ đã sinh em bé. (Ảnh: IGNV)
Đây cũng là lần đầu nữ diễn viên chính thức thừa nhận tin đồn đã chào đón nhóc tỳ đầu lòng, mặc dù trước đó có một số đồn đoán về việc mang thai của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Quyên Qui không còn là cái tên xa lạ với khán giả trẻ. Cô bắt đầu gây chú ý mạnh mẽ qua vai diễn trong bộ phim điện ảnh đình đám Mai của đạo diễn Trấn Thành.(Ảnh: IGNV)
Trước đó, người đẹp gốc Gia Lai cũng từng "làm mưa làm gió" trên các nền tảng mạng xã hội và tham gia nhiều dự án web-drama, cuộc thi nhan sắc (Miss Earth Vietnam 2023). (Ảnh: IGNV)
Không đóng khung mình trong hình ảnh quyến rũ, Quyên Qui ngoài đời được nhận xét là một cô gái thông minh, hài hước và có lối sống khá kín tiếng. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường trẻ trung, năng động nhưng vẫn không quên "chiêu đãi" người hâm mộ bằng những shoot hình nghệ thuật khoe lợi thế hình thể. (Ảnh: IGNV)
