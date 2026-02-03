Hà Nội

Ngắm 'hot girl Tây Bắc' Karty Chang trong loạt áo dài chào Tết

Cộng đồng trẻ

Ngắm 'hot girl Tây Bắc' Karty Chang trong loạt áo dài chào Tết

Với gương mặt thanh tú và khí chất ngọt ngào, Karty Chang vừa khiến người hâm mộ say đắm khi tung ra bộ ảnh diện những thiết kế áo dài đa dạng chào Tết 2026.

Trầm Phương
Mỗi bộ trang phục đều mang một nét riêng, tôn lên vẻ đẹp đài các nhưng không kém phần trẻ trung của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Mở đầu bộ ảnh, Karty Chang xuất hiện đầy quyền quý trong thiết kế áo dài gấm tông hồng pastel. Chất liệu gấm dày dặn kết hợp cùng họa tiết hoa in chìm tạo nên sự sang trọng, cổ điển. (Ảnh: IGNV)
Chuyển sang tông trắng tinh khôi, Karty Chang trông như một "tiên tỷ" giữa khu vườn xuân. Thiết kế này gây ấn tượng bởi phần cổ yếm phối cùng lớp choàng voan mỏng manh ở vai, tạo hiệu ứng bay bổng. (Ảnh: IGNV)
Họa tiết ren hoa nổi trên thân áo giúp bộ trang phục không bị đơn điệu mà cực kỳ bắt mắt dưới ánh nắng. (Ảnh: IGNV)
Bộ áo dài hồng với họa tiết hoa nhí li ti mang đến cảm giác gần gũi, dịu dàng. Điểm xuyết trên vai là chi tiết đính kết thủ công tỉ mỉ. Karty Chang kết hợp cùng chuỗi hạt đeo tay màu hồng đậm, tạo nên sự tương phản thú vị, giúp tổng thể trang phục thêm phần ấn tượng và đậm chất nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Cùng tông hồng làm chủ đạo nhưng phom dáng của thiết kế này được tinh chỉnh thanh thoát hơn. Phần tà áo rộng vừa phải phối cùng quần lụa bóng đồng điệu, giúp mỗi bước đi của Karty Chang trở nên uyển chuyển. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng khéo léo chọn kiểu tóc buộc nửa đầu với phụ kiện hoa nhã nhặn để hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế gây ấn tượng đặc biệt trong bộ sưu tập áo dài lần này của nàng hot girl là chiếc áo dài phom suông tông màu đỏ đô ấm áp - màu sắc không thể thiếu trong dịp Tết. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế áo dài cổ tròn với hàng khuy tết thủ công mang đậm phong vị truyền thống. Sắc đỏ không chỉ tôn da mà còn mang ý nghĩa may mắn, giúp Karty Chang tỏa sáng rực rỡ giữa không gian xanh mướt của khu vườn. (Ảnh: IGNV)
Không cần tạo dáng cầu kì, chỉ một nét cười duyên dáng hay tạo dáng nhẹ nhàng của Karty Chang đã tạo nên một khung hình đẹp như tranh vẽ, gợi nhớ về vẻ đẹp của phụ nữ Hà Thành xưa. (Ảnh: IGNV)
#Karty Chang #áo dài #Tết #hot girl #thời trang #truyền thống

