Jenny Yến 'đốn tim' fan với visual tựa nàng thơ trong sắc vàng rực rỡ

Cộng đồng trẻ

Jenny Yến 'đốn tim' fan với visual tựa nàng thơ trong sắc vàng rực rỡ

Thả dáng trên thảm cỏ xanh mướt trong chuyến nghỉ dưỡng, Jenny Yến khoe vẻ đẹp dịu dàng, mong manh nhưng không kém phần sang trọng.

Trầm Phương
Jenny Yến (tên thật Nguyễn Thị Phi Yến) là cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội, cô sở hữu gương mặt như búp bê và vòng eo con kiến đáng mơ ước cùng phong cách thời trang cực "có gu". (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới, Jenny Yến lựa chọn diện chiếc váy mang tông màu vàng bơ cực kỳ tôn da. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là phần ngực được thiết kế xếp tầng 3D trông như những cánh hoa đang nở rộ. (Ảnh: IGNV)
Dáng váy với phần tà trước ngắn khoe trọn đôi chân thon dài, trong khi phần tà sau dài thướt tha tạo hiệu ứng bay bổng trong mỗi bước di chuyển. (Ảnh: IGNV)
Chất liệu vải voan tơ mềm mại giúp mỗi cú xoay người của cô nàng trở nên nghệ thuật và mềm mại như một vũ công. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc dài uốn sóng nước với tông màu vàng bạch kim cực kỳ kén mặt nhưng lại là "vũ khí" giúp Jenny Yến trông như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. (Ảnh: IGNV)
Màu tóc này không chỉ đồng điệu với màu váy mà còn bắt sáng cực tốt dưới ánh nắng tự nhiên, tạo nên một tổng thể vô cùng lung linh. (Ảnh: IGNV)
Thay vì những tông màu đậm, Jenny Yến chọn phong cách trang điểm Douyin đang thịnh hành. Lớp nền mỏng nhẹ như sương, nhấn vào đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút và đôi môi căng mọng tông hồng cam cực kỳ ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Giữa bối cảnh resort xanh mướt với những hàng dừa trải dài, Jenny Yến tự tin thả dáng đầy chuyên nghiệp. Những khoảnh khắc cô nàng vừa chạy vừa xoay váy mang lại cảm giác phóng khoáng, tràn đầy sức sống. Khi ngồi trên thảm cỏ, cô khéo léo xử lý góc chân để tạo hiệu ứng "hack" chiều cao tối đa, đồng thời nghiêng đầu nhẹ nhàng để bắt trọn ánh sáng mặt trời. (Ảnh: IGNV)
Dưới bài đăng, hàng loạt người hâm mộ đã không tiếc lời khen ngợi cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô. (Ảnh: IGNV)
Dù là phong cách sexy, cá tính hay bánh bèo, tiểu thư, cô nàng vẫn luôn biết cách tạo điểm nhấn riêng biệt. Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Jenny Yến #thời trang #váy vàng #nàng thơ #sắc đẹp #dj jenny yến

