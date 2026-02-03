Hà Nội

Vũ Thị Khánh Huyền khoe khéo vòng eo con kiến trong tạo hình cao bồi quyến rũ

Vũ Thị Khánh Huyền khoe khéo vòng eo con kiến trong tạo hình cao bồi quyến rũ

Rũ bỏ hình tượng 'kẹo ngọt' thường thấy, hot Tiktoker Vũ Thị Khánh Huyền vừa khiến netizen 'dậy sóng' khi tung bộ ảnh mới đầy táo bạo trong phong cách cowgirl.

Trầm Phương
Vũ Thị Khánh Huyền từ lâu đã nổi tiếng với nhan sắc xinh xắn như búp bê. Tuy nhiên, trong bộ ảnh mới nhất chụp tại trang trại ngựa, cô nàng đã chứng minh khả năng "cân" mọi phong cách khi biến hóa thành một nữ cao bồi hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ trang phục chính là chiếc áo sơ mi caro đỏ trắng được thiết kế theo kiểu croptop thắt dây, giúp cô nàng khoe khéo vòng eo con kiến không chút mỡ thừa. (Ảnh: IGNV)
Kết hợp cùng quần short đen ôm sát và đôi boots cao cổ, tổng thể outfit không chỉ mang đậm tinh thần phóng khoáng của vùng thảo nguyên mà còn tôn lên đôi chân dài miên man của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Bối cảnh tại trang trại ngựa cùng ánh nắng vàng rực rỡ của buổi hoàng hôn đã tạo nên một phông nền hoàn hảo.(Ảnh: IGNV)
Không cần tạo dáng quá cầu kỳ, Vũ Thị Khánh Huyền vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ gương mặt thanh tú, đôi mắt biết nói và làn da trắng mịn màng. (Ảnh: IGNV)
Dù là lúc tạo dáng bên chú ngựa trong chuồng hay khoảnh khắc đùa nghịch cùng chú chó Golden, cô nàng đều toát lên vẻ tràn đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Khánh Huyền chọn lối trang điểm tông cam đào trẻ trung, tôn lên đường nét thanh tú trên gương mặt. (Ảnh: IGNV)
Việc liên tục thay đổi hình ảnh từ nữ sinh trong sáng đến cô nàng quyến rũ, cá tính giúp Vũ Thị Khánh Huyền duy trì được sức nóng của mình trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Dưới phần bình luận, không ít người hâm mộ đã phải trầm trồ trước sự trưởng thành về cả nhan sắc lẫn phong cách thời trang của "vợ quốc dân" ngày nào. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh hiện đang nhận được lượng tương tác khủng và được chia sẻ rộng rãi trên các hội nhóm trai xinh gái đẹp, một lần nữa khẳng định sức hút không hề nhỏ của nàng hot girl gốc Đà Nẵng (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Vũ Thị Khánh Huyền #cao bồi #thời trang #bộ ảnh #hot TikToker #phong cách

