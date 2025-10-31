Trường Hân t/h
Người dân phát hiện vật thể bay bí ẩn phát sáng trên bầu trời
Một đoạn video kỳ lạ vừa lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc một vật thể bay không xác định (UFO) hình chữ V, lơ lửng trên bầu trời.
Chiếc xe tải lớn đã đâm thẳng vào chiếc xe màu trắng đang đỗ phía trước, khiến xe bị hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc.
Trong điều kiện trời mưa, đường trơn, việc phóng nhanh và đánh lái gấp đã khiến chiếc Fortuner mất lái, lao vào người đi xe máy, lộn vài vòng rồi lật ngửa.
Một đoạn video gây sốc ghi lại khoảnh khắc một con cá mập khổng lồ bất ngờ tấn công, ngoạm chặt đầu một thợ lặn ngoài khơi một hòn đảo tại Maldives.
Vụ cháu bé trôi trên sông Hàn có thông tin cháu bị lũ cuốn từ Quảng Nam ra Đà Nẵng. Tuy nhiên, mẹ của nạn nhân đã lên tiếng về vụ việc.
Ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông trong khu vực Huế đang lên nhanh và duy trì ở mức cao.
Cô gái đi xe máy đã bất cẩn lao vào đống dây cáp bị sà xuống giữa đường do không tập trung khi tham gia giao thông, có thể gây nguy hiểm cho bản thân.
Đối tượng đang chăm con tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, bất ngờ dọa ném một cháu bé, cầm dao tấn công khiến 3 nhân viên y tế và 4 người bị thương.
Sáng 24/10, Công an xã Phong Điền (Cần Thơ) phối hợp với Công an thành phố làm rõ vụ rò rỉ điện trong khu vực ngập lụt do triều cường khiến 2 trẻ em tử vong.
Chiếc xe tải đang lưu thông trên đường đã bất ngờ nổ lốp khiến phần vành sắt của lốp bị văng ra xa, suýt văng trúng một người đàn ông bên đường.
Tư thế ngủ không hợp lý, tình trạng thoái hoá cột sống cổ hoặc cổ bị lạnh... là những yếu tố góp phần làm bệnh phát sinh hoặc nặng thêm.
Denim không còn là “vùng cấm” nơi công sở. Từ biểu tượng của sự tự do, nay thời trang denim trở thành lựa chọn mới cho phong cách chuyên nghiệp, hiện đại.
Da mặt đỏ thường xuyên, lâu ngày dẫn tới sần sùi như vỏ cam, đó chính là biểu hiện của bệnh trứng cá đỏ.
Sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khép lại, để lại trong lòng người dân cả nước niềm xúc động dạt dào.
Amiđan được ví như người lính gác ở ngã ba đường thở và đường ăn, giúp bảo vệ cơ thể bằng cách sản xuất ra các kháng thể chống lại vi khuẩn từ ngoài xâm nhập.
Chỉ ít giờ nữa sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh, người dân trên khắp các tuyến đường đang cùng chờ đợi và hòa ca trong niềm vui sướng.
Thiểu năng tuần hoàn não ở mức độ nhẹ gây chóng mặt, mất sức lực, suy giảm trí nhớ, nặng gây tâm thần không ổn định và có khả năng bị đột quỵ.
Phương pháp trẻ hóa da HIFU không nên coi là "phép màu tức thì", cần lựa chọn cơ sở làm đẹp uy tín, tránh các biến chứng nguy hiểm.
Viêm bao gân cổ tay làm suy giảm chức năng gân và hạn chế hoạt động tay ở người bệnh.
Theo dược học cổ truyền, mướp vị ngọt, tính mát, có công dụng sinh tân, thanh nhiệt, hóa đàm, lương huyết, giải độc, an thai, thông sữa... dùng chữa nhiều bệnh.
Núp bóng vỏ bọc xe hợp đồng, các xe ô tô loại 29 chỗ mang tên “Đức Hữu”, chạy đón trả khách như tuyến cố định từ tỉnh Ninh Bình lên Hà Nội và ngược lại.