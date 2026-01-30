Người đàn ông bị đấm ngất trước trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang

Sau khi mâu thuẫn về lời nói, hai người đàn ông lao vào xô xát trước trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang.

Thông tin trên báo Người lao động, tối 27/1, tại khu vực hầm gửi xe của Trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang xảy ra vụ xô xát giữa hai người đàn ông, một người mặc áo xanh, một người mặc áo trắng.

Thời điểm này, một số tài xế xe công nghệ đứng gần khu vực trên đã chứng kiến sự việc.

Video: Beat Khánh Hòa / Facebook

Clip ghi lại cho thấy hai người đàn ông đánh nhau. Sau đó, người đàn ông mặc áo xanh bất ngờ lao tới, liên tiếp đấm vào vùng mặt người đàn ông mặc áo trắng khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Ít phút sau, lực lượng bảo vệ trung tâm thương mại cùng các tài xế xe công nghệ đã hỗ trợ đưa người đàn ông mặc áo trắng vào bên trong để theo dõi tình trạng sức khỏe.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Nha Trang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân, mức độ thương tích của nạn nhân và xử lý theo quy định pháp luật.