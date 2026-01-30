Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Người đàn ông bị đấm ngất trước trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang

Sau khi mâu thuẫn về lời nói, hai người đàn ông lao vào xô xát trước trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang.

Trường Hân t/h

Thông tin trên báo Người lao động, tối 27/1, tại khu vực hầm gửi xe của Trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang xảy ra vụ xô xát giữa hai người đàn ông, một người mặc áo xanh, một người mặc áo trắng.

Thời điểm này, một số tài xế xe công nghệ đứng gần khu vực trên đã chứng kiến sự việc.

Video: Beat Khánh Hòa / Facebook

Clip ghi lại cho thấy hai người đàn ông đánh nhau. Sau đó, người đàn ông mặc áo xanh bất ngờ lao tới, liên tiếp đấm vào vùng mặt người đàn ông mặc áo trắng khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Ít phút sau, lực lượng bảo vệ trung tâm thương mại cùng các tài xế xe công nghệ đã hỗ trợ đưa người đàn ông mặc áo trắng vào bên trong để theo dõi tình trạng sức khỏe.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Nha Trang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân, mức độ thương tích của nạn nhân và xử lý theo quy định pháp luật.

#Nha Trang #Gold Coast #xô xát #đấm #bạo lực #công an

Bài liên quan

Video

Người phụ nữ đốt xe máy của bạn trai ngay giữa đường vì mâu thuẫn tình cảm

Trước khi châm lửa đốt chiếc xe máy, người phụ nữ đã ném một số vật thể vào đó.

Một hành động đã gây chấn động tại thị trấn San Roque . Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người phụ nữ đã đốt cháy chiếc xe máy của người yêu cũ, theo H13N.

Video: @TotusNoticias / X
Xem chi tiết

Video

Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông đâm bạn gái nhiều nhát

Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên đâm bạn gái tử vong tại nhà xe của quán Karaoke Sky 2.

Khoảng 21h30 ngày 25/1, tại nhà để xe của quán Karaoke Sky 2, Tổ dân phố Núi Hiểu, phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nam thanh niên có mâu thuẫn với bạn gái đã dùng hung khí đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Video: Hóng Đường Phố / Facebook
Xem chi tiết

Video

Nam bảo vệ bị đồng nghiệp đâm tử vong vì mâu thuẫn trong lúc dắt xe cho khách

Hai nhân viên bảo vệ trong lúc dắt xe cho khách đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, sau đó một người lao tới tấn công người còn lại bằng hung khí.

Theo thông tin ban đầu, Dương Thành Lập (29 tuổi, ở P.An Bình, TP. Cần Thơ) và M.H.K (18 tuổi, ở P.Tân An, TP.C ần Thơ) cùng là nhân viên của một công ty bảo vệ, được công ty phân công làm việc tại một quán hải sản ở P.Tân An (TP. Cần Thơ).

Vào khoảng 15h55' ngày 20/11, khi đang làm việc tại quán hải sản, Lập và K. đã xảy ra mâu thuẫn trong việc dắt xe máy của khách nên cự cãi và xông vào đánh nhau. Theo nội dung camera an ninh, Lập để xe khách giữa lối đi rồi chạy đi lấy dao, đâm nhiều nhát vào người K. khiến nam bảo vệ bị 3 vết thương ở cổ, nách trái và bên hông sườn trái, bị tràn dịch màng phổi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới