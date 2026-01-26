Hà Nội

Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông đâm bạn gái nhiều nhát

Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên đâm bạn gái tử vong tại nhà xe của quán Karaoke Sky 2.

Trường Hân t/h

Khoảng 21h30 ngày 25/1, tại nhà để xe của quán Karaoke Sky 2, Tổ dân phố Núi Hiểu, phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nam thanh niên có mâu thuẫn với bạn gái đã dùng hung khí đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Video: Hóng Đường Phố / Facebook

Đói tượng gây án là Vi Văn C. (sinh năm 1986, trú tại thôn Bình Trung, xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn, công nhân tại Công ty Siflex, ở Khu công nghiệp Quang Châu), do mâu thuẫn tình cảm, đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị N.T.H (sinh năm 1980, trú tại Tổ dân phố Sơn Tiến, phường Viết Thắng, tỉnh Thái Nguyên) khiến chị H. tử vong. Cả hai đều trọ tại tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau đó, người dân bắt giữ C. và giao cho Công an phường Nếnh.

Được biết, giữa nghi phạm và nạn nhân có quan hệ tình cảm. Tối 25/1, khi phát hiện chị H. đi ăn cơm cùng một người khác, C. đã bám theo. Sau đó, thấy chị H. vào quán karaoke, C. gọi chị ra khu vực để xe để nói chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn. C. sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị H.

Hiện Công an Phường Nếnh đã bàn giao đối tượng Vi Văn C. cho Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra để xử lý theo pháp luật.

