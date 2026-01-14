Hà Nội

Sống Khỏe

Người bệnh Tuyên Quang thoát nguy kịch do nhiễm trùng huyết từ áp xe gan

Người dân không nên chủ quan với các triệu chứng sốt kéo dài, đau bụng...ổ áp xe gan có thể lan rộng, vỡ vào ổ bụng hoặc gây nhiễm trùng huyết, rất nguy hiểm.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa can thiệp kịp thời cứu sống người bệnh Tuyên Quang thoát nguy kịch do nhiễm trùng huyết từ áp xe gan.

Theo đó, người bệnh T.V.Đ sinh năm 1986, trú tại xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang, có tiền sử khỏe mạnh. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, người bệnh đã rơi vào tình trạng nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng do áp xe gan – một bệnh lý nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Theo lời kể, khoảng 4 ngày trước khi vào viện, người bệnh xuất hiện các triệu chứng sốt cao liên tục, kèm rét run, mệt mỏi nhiều và đau vùng thượng vị. Tình trạng sốt không thuyên giảm, đau bụng tăng dần nên gia đình đã đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám.

ap-xe-gan-1.jpg
Siêu âm cho người bệnh - Ảnh BVCC

Tại đây, sau khi được thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, siêu âm ổ bụng, chụp cộng hưởng từ (MRI) tầng bụng…, người bệnh được chẩn đoán: sepsis (nhiễm trùng huyết) có tổn thương tạng – áp xe gan trái.

Đây là một tình trạng nghiêm trọng, cho thấy ổ nhiễm trùng tại gan đã gây ảnh hưởng toàn thân, nếu chậm trễ trong điều trị có thể dẫn đến suy đa tạng, nguy hiểm đến tính mạng.

ap-xe-gan-3.jpg
BSCKII Bùi Mạnh Cường – Trưởng khoa Nội hô hấp – Tiêu hóa và ThS. BS Nguyễn Văn Sơn thực hiện thủ thuật chọc hút áp xe gan cho người bệnh - Ảnh BVCC

Người bệnh được chuyển vào điều trị tại Khoa Nội hô hấp – Tiêu hóa. Các bác sĩ đã nhanh chóng triển khai phác đồ điều trị toàn diện, bao gồm sử dụng kháng sinh phổ rộng đường tĩnh mạch, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, chức năng gan và các cơ quan khác.

Đồng thời, người bệnh được chỉ định chọc hút áp xe gan dưới hướng dẫn của hình ảnh học, nhằm loại bỏ ổ mủ, kiểm soát nguồn nhiễm trùng – đây là bước then chốt quyết định hiệu quả điều trị.

ap-xe-gan-2.jpg
Hình ảnh dịch mủ áp xe gan của người bệnh sau khi được hút ra - Ảnh BVCC

Sau 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng của người bệnh cải thiện rõ rệt: hết sốt, các chỉ số viêm giảm dần, chức năng gan ổn định, ổ áp xe gan thu nhỏ trên hình ảnh kiểm tra. Người bệnh hồi phục tốt, đủ điều kiện ra viện và được tư vấn tiếp tục theo dõi, tái khám định kỳ theo hẹn của bác sĩ.

Theo BSNT Trần Văn Sơn, Khoa Nội hô hấp tiêu hóa, áp xe gan là bệnh lý không hiếm gặp nhưng dễ bị bỏ sót do triệu chứng ban đầu không đặc hiệu. Người bệnh có thể chỉ biểu hiện sốt, đau bụng mơ hồ, mệt mỏi, thậm chí không có vàng da. Nếu không được thăm khám và chẩn đoán kịp thời, ổ áp xe có thể lan rộng, vỡ vào ổ bụng hoặc gây nhiễm trùng huyết, rất nguy hiểm

apxe-gan.jpg
BSNT Trần Văn Sơn – Khoa Nội hô hấp – Tiêu hóa kiểm tra sức khỏe cho người bệnh trước khi ra viện - Ảnh BVCC

BSNT Trần Văn Sơn cũng nhấn mạnh, việc phối hợp giữa chẩn đoán hình ảnh hiện đại và can thiệp kịp thời đóng vai trò quan trọng trong điều trị. Với những trường hợp áp xe gan kích thước lớn hoặc đã gây biến chứng nhiễm trùng huyết, việc chọc hút dẫn lưu ổ áp xe kết hợp điều trị nội khoa giúp kiểm soát nhanh ổ nhiễm trùng, rút ngắn thời gian điều trị và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

"Người dân không nên chủ quan với các triệu chứng sốt kéo dài, đau bụng, đặc biệt là đau vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế có đủ năng lực chuyên môn để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Phát hiện sớm và xử trí đúng là yếu tố then chốt giúp điều trị hiệu quả áp xe gan, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra", BSNT Trần Văn Sơn khuyến cáo.

