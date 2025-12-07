Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngôi nhà kín ngoài mở trong tiện nghi như khu nghỉ dưỡng

Bất động sản

Ngôi nhà kín ngoài mở trong tiện nghi như khu nghỉ dưỡng

Nằm trong khu dân cư chật hẹp, ngôi nhà được bố trí xoay quanh khoảng sân trung tâm để tận dụng ánh sáng và kết nối các tầng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tọa lạc ở thị trấn Hayama, Kanagawa (Nhật Bản), ngôi nhà rộng 63m2 nổi bật với gam màu trắng chủ đạo. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Tọa lạc ở thị trấn Hayama, Kanagawa (Nhật Bản), ngôi nhà rộng 63m2 nổi bật với gam màu trắng chủ đạo. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Mong muốn của gia chủ là có một không gian sống như khu nghỉ dưỡng, sân vườn biệt lập để vui chơi cùng thú cưng. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Mong muốn của gia chủ là có một không gian sống như khu nghỉ dưỡng, sân vườn biệt lập để vui chơi cùng thú cưng. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Khu đất nằm trong vùng nhiều nhà nghỉ dưỡng, nhưng bị giới hạn bởi hệ thống hạ tầng dân cư với đường hẹp, dễ bị nhìn vào từ nhà xung quanh. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Khu đất nằm trong vùng nhiều nhà nghỉ dưỡng, nhưng bị giới hạn bởi hệ thống hạ tầng dân cư với đường hẹp, dễ bị nhìn vào từ nhà xung quanh. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Để khắc phục hạn chế này và tối ưu công năng, kiến trúc sư chọn giải pháp tổ chức không gian xoay quanh một khoảng sân trung tâm dạng giếng trời. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Để khắc phục hạn chế này và tối ưu công năng, kiến trúc sư chọn giải pháp tổ chức không gian xoay quanh một khoảng sân trung tâm dạng giếng trời. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Mặt đứng công trình xây hoàn toàn bằng tường đặc, hoàn thiện bằng lớp vữa trắng. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Mặt đứng công trình xây hoàn toàn bằng tường đặc, hoàn thiện bằng lớp vữa trắng. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Thiết kế cũng được ưu tiên các đường cong bo tròn tạo cảm giác mềm mại, đồng thời giúp che chắn tầm nhìn hiệu quả. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Thiết kế cũng được ưu tiên các đường cong bo tròn tạo cảm giác mềm mại, đồng thời giúp che chắn tầm nhìn hiệu quả. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Khu vực sân trung tâm được phủ cỏ, trồng cây xanh đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động ngoài trời. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Khu vực sân trung tâm được phủ cỏ, trồng cây xanh đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động ngoài trời. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Bếp đặt tại tầng hai, sử dụng vữa trắng đồng bộ với mặt ngoài công trình. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Bếp đặt tại tầng hai, sử dụng vữa trắng đồng bộ với mặt ngoài công trình. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Đảo bếp được thiết kế hình cong, liên kết thị giác với tổng thể không gian. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Đảo bếp được thiết kế hình cong, liên kết thị giác với tổng thể không gian. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Phòng tắm nối liền sân trong với bồn ngâm độc lập và tường kính trong suốt. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Phòng tắm nối liền sân trong với bồn ngâm độc lập và tường kính trong suốt. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Ánh sáng phản chiếu giúp không gian dịu mắt. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Ánh sáng phản chiếu giúp không gian dịu mắt. Ảnh: Katsuya Taira（studioREM）
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Thiết kế nhà nghỉ dưỡng đô thị #Không gian xanh trung tâm #Kiến trúc tối giản với tường đặc #Lối sống gần gũi thiên nhiên #Giải pháp tối ưu hóa không gian nhỏ #Sử dụng màu trắng trong kiến trúc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT