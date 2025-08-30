Hà Nội

Giải trí

Ngọc Nga bị “dìm hàng” trong loạt ảnh bên chồng Tây

Sở hữu vóc dáng cân đối, diễn viên, người mẫu Ngọc Nga bỗng trở thành "nấm lùn" bên chồng ngoại quốc.

Trong bức ảnh mới đây, người mẫu, diễn viên Ngọc Nga tiếp tục rơi vào hoàn cảnh bị "dìm hàng" do chiều cao khoảng 2m của chồng Tây. Ảnh: FB Ngọc Nga.
Ngọc Nga hoá "nấm lùn" bên bạn đời trong một hình ảnh đi du lịch. Ảnh: FB Ngọc Nga.
Chồng Ngọc Nga là doanh nhân người Australia tên Lindsay. Ảnh: FB Ngọc Nga.
Vợ chồng Ngọc Nga mở công ty sản xuất đồ gỗ xuất khẩu. Cả hai từng trắng tay nhiều lần nhưng luôn gắng gây dựng lại cơ nghiệp. Ảnh: FB Ngọc Nga.
Ngọc Nga và chồng ngoại quốc giữ được tình cảm mặn nồng suốt 20 năm qua. Ảnh: FB Ngọc Nga.
Ngọc Nga không phải làm dâu sau khi kết hôn. Ảnh: FB Ngọc Nga.
3 người con chung của Ngọc Nga và Lindsay gồm: William (sinh năm 2006), Edward (sinh năm 2008) và Elizabeth (sinh năm 2010). Trong ảnh là William, cao hơn 2m. Ảnh: FB Ngọc Nga.
Theo Saostar, con trai thứ hai của Ngọc Nga cao gần 1m9.Ảnh: FB Ngọc Nga.
Con gái Ngọc Nga có chiều cao hơn 1m8, thường xuyên làm người mẫu. Ảnh: FB Ngọc Nga.
Ngọc Nga cùng ái nữ mặc đồ đôi, catwalk trong một show diễn. Ảnh: FB Ngọc Nga.
Ngọc Nga xuất thân là diễn viên múa. Những năm 2000, cô góp mặt trong nhiều sàn diễn. Ngoài ra, Ngọc Nga còn đóng các phim: Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Ghen, Chuyện tình công ty quảng cáo, Ván cờ tình yêu, Mai. Ảnh: FB Ngọc Nga.
Khi các con còn nhỏ, Ngọc Nga tạm rời showbiz. Ít năm qua, cô tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FB Ngọc Nga.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Ngọc Nga #chồng Ngọc Nga #vợ chồng Ngọc Nga #con trai Ngọc Nga #con gái Ngọc Nga

