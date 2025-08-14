Hà Nội

MC Truyền hình Quốc hội tậu xế hộp ở sinh nhật tuổi 23

Cộng đồng trẻ

MC Truyền hình Quốc hội tậu xế hộp ở sinh nhật tuổi 23

Đánh dấu cột mốc tuổi 23, nữ MC Nguyễn Tường Vy khiến nhiều người phải xuýt xoa, ngưỡng mộ khi đã tậu cho mình chiếc xế hộp nhân tuổi mới.

Trầm Phương
Trên trang cá nhân, nữ MC - Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Tường Vy đã chia sẻ những khoảnh khắc đầy xúc động trong buổi giao xe của mình: "Sinh nhật năm nay thật đặc biệt khi ghi được 1 dấu mốc mới nữa, sau nhiều năm tự lập, mình đã sở hữu được tài sản cá nhân đầu tiên ở tuổi 23". (Ảnh: FBNV)
Cũng trong bài đăng, Tường Vy chia sẻ đây chưa phải là chiếc xe mà cô hằng mong ước, tuy nhiên đó là động lực để bản thân cố gắng hơn: "Chưa chạm được tay màu giấc mơ Porsche Taycan Hồng thì chạm tay tạm vào chiếc xe đồng màu bản đúp của Lynk &amp; Co nhaa. Để nhắc nhở bản thân cần phải cố gắng hơn nữa". (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh được chia sẻ, MC Tường Vy xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ trong chiếc váy quây màu hồng cam nhạt, ton-sur-ton với chiếc xe mới. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng tạo dáng tự tin, hạnh phúc bên cạnh "người bạn đồng hành" mới, nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. (Ảnh: FBNV)
Chiếc xe mà Tường Vy lựa chọn có màu hồng phấn độc đáo, thiết kế hiện đại, sang trọng, rất phù hợp với phong cách trẻ trung và nữ tính của cô. (Ảnh: FBNV)
Trước khi đạt danh hiệu Á hậu 2 - Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025, Tường Vy từng đạt danh hiệu Người đẹp Truyền thông và top 5 Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022. (Ảnh: FBNV)
Cô gái sinh năm 2002 cũng được biết đến với công việc biên tập viên thời tiết tại Truyền hình Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: FBNV)
Tường Vy sở hữu một gương mặt khả ái và phong cách thời trang đa dạng. Mỗi khi lên hình cô nàng xuất hiện với phong thái nghiêm túc, khi tham gia sự kiện lại sang trọng, lộng lẫy. (Ảnh: FBNV)
Trong các bức ảnh đời thường, cô thường xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại và nữ tính. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ xinh đẹp, Tường Vy cũng có học thức đáng nể khi từng theo học Học Viện Ngân Hàng và sở hữu khả năng thành thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Nhật. (Ảnh: FBNV)
