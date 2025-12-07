Ngoài Trương Phi, ai có thể khiến quân Tào run sợ tại Trường Bản?

Người thứ hai trong Tam Quốc có thể dọa lui quân Tào Tháo, không phải Quan Vũ hay Triệu Vân, mà là Gia Cát Lượng với trí tuệ và khí phách đặc biệt.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng như Tam Quốc Chí, Trương Phi là người duy nhất được miêu tả với khí phách một mình cản vạn quân. Còn Quan Vũ và Triệu Vân dù đều là danh tướng bách chiến bách thắng nhưng liệu họ có thể tạo ra khí thế khiến quân địch "rợn tóc gáy" như Trương Phi?

Câu trả lời là không. Theo Sohu và Sina, không phải Quan Vũ hay Triệu Vân, một người khác cũng có thể đánh đuổi quân Tào Tháo tại cầu Trường Bản. Đó là ai?

Quan Vũ từng vượt năm ải chém sáu tướng, tiếng tăm lừng lẫy. (Ảnh: Sohu)

Trước tiên, hãy cùng phân tích lý do Quan Vũ và Triệu Vân thất bại. Quan Vũ từng vượt năm ải chém sáu tướng, tiếng tăm lừng lẫy, nhưng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng cho thấy, nhiều tướng Tào không hề quá sợ hãi ông. Thậm chí, Hạ Hầu Đôn từng giao chiến ngang ngửa với Quan Vũ nhiều lần, khiến quân Tào không coi việc bắt Quan Vũ là bất khả thi mà trái lại, còn xem đó là cơ hội lập công.

Triệu Vân là người đơn thương độc mã cứu A Đẩu tại Trường Bản Pha. (Ảnh: Sohu)

Còn Triệu Vân, người đơn thương độc mã cứu A Đẩu tại Trường Bản Pha. Tuy anh dũng gan dạ, nhưng không gây được hiệu ứng tâm lý quân Tào tan rã chỉ vì một tiếng thét như Trương Phi. Khi đó, tướng Tào là Trương Cáp từng truy kích Triệu Vân và suýt hạ được ông, chứng tỏ trong mắt đối phương, Triệu Vân chưa đủ để "dọa lui đại quân".

Trương Phi – "một tiếng hét, vỡ cầu gãy nước"

Điều khiến Trương Phi trở thành huyền thoại không chỉ là sức mạnh thể chất, mà sự hiện diện của ông khiến kẻ địch khiếp đảm trước khi ra trận. Ở trận Trường Bản, khi Lưu Bị rút lui, Trương Phi đứng trấn cầu, quay ngựa, quát lớn "Ta là Trương Dực Đức nước Yên đây! Ai dám đến nạp mạng?"

Điều khiến Trương Phi trở thành huyền thoại không chỉ là sức mạnh thể chất, mà sự hiện diện của ông khiến kẻ địch khiếp đảm trước khi ra trận. (Ảnh: Sohu)

Một tiếng hét vang như sấm, ngựa Tào chồm lên, binh sĩ Tào hoảng sợ lùi bước. Kim Lăng cổ thư chép lại rằng "nước sông Bản Pha cuộn trào, cầu gãy dưới chân", ví như tiếng hét của Trương Phi khiến cả thiên địa rung chuyển.

Ngay cả Tào Tháo cũng e ngại, không dám để tướng sĩ xông lên. Trong lòng ông hiểu, chỉ cần liều lĩnh tiến công, cả quân đội sẽ hoảng loạn nếu Trương Phi đánh giết vài người đầu tiên. Chính vì vậy, Tào Tháo ra lệnh rút quân và đây là uy thế tâm lý mà Quan Vũ hay Triệu Vân đều không thể có.

Ai có thể làm được như Trương Phi?

Theo Sohu và Sina, trong đội ngũ của Lưu Bị khi ấy, ngoài Trương Phi, chỉ có một người là Gia Cát Lượng có thể đạt hiệu quả tương tự, dù theo cách khác.

Gia Cát Lượng tuy không phải võ tướng, nhưng khí phách và trí tuệ của ông có sức nặng hơn cả vạn quân. Nếu ông ở Trường Bản Pha khi đó, chưa chắc phải cần "hét gãy cầu" mà chỉ một kế nghi binh hay trận pháp, cũng đủ khiến Tào quân kinh hãi mà rút lui.

Gia Cát Lượng tuy không phải võ tướng, nhưng khí phách và trí tuệ của ông có sức nặng hơn cả vạn quân. (Ảnh: Sohu)

Thực tế, trước khi trận này xảy ra, Gia Cát Lượng đã được cử đi Giang Hạ cùng Lưu Phong, nên không có mặt ở Trường Bản. Nhưng với trí tuệ "nắm thiên cơ" của ông, không ai nghi ngờ rằng nếu ông ở đó, kết cục có thể đã khác.

Sở dĩ chỉ Trương Phi làm được chuyện "một tiếng thét dọa lui vạn quân", là bởi ông không chỉ có sức mạnh mà còn có uy danh khắc sâu trong tâm trí kẻ địch. Quan Vũ có uy tín nhưng không có khí thế đó; Triệu Vân có dũng khí nhưng thiếu "thần oai khiến người khiếp sợ".

Còn Gia Cát Lượng tuy không vung giáo gào thét lại có một "sức mạnh vô hình" khiến thiên hạ phải cúi đầu. Nếu ngày ấy ông đứng cùng Trương Phi nơi Trường Bản, có lẽ cầu chưa kịp gãy, quân Tào đã tan.