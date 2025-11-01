Nghiên cứu đột phá, CMX410 có thể thay thế kháng sinh trong điều trị lao

Hợp chất mới CMX410 có tiềm năng trở thành nền tảng cho thuốc kháng sinh mới, chống lại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature đã trình bày về một hợp chất đột phá mang tên CMX410, thứ có thể điều trị hiệu quả căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới và ngày càng kháng thuốc, đó là bệnh lao.

Công trình đột phá này được dẫn dắt bởi giáo sư - tiến sĩ James Sacchettini, Chủ tịch Khoa học của Quỹ Rodger J. Wolfe-Welch, đồng thời giảng dạy tại hệ thống Đại học Texas A&M (Mỹ).

Theo kết quả nghiên cứu, CMX410 có thể tấn công một enzyme quan trọng của trực khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis, gọi là polyketide synthase 13 (Pks13), thứ mà vi khuẩn này cần để xây dựng thành tế bào. Nếu không có enzyme này, chúng sẽ mất khả năng sống sót và gây nhiễm trùng.

Các nhà khoa học từ lâu đã coi Pks13 là mục tiêu quan trọng trong việc tìm kiếm các phương pháp điều trị bệnh lao mới. Tuy nhiên, những nỗ lực trước đây đã gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa tính an toàn và kết quả điều trị mạnh mẽ.

Thiết kế của CMX410 khắc phục những thách thức này thông qua phương pháp tiếp cận có tính chọn lọc cao.

Hợp chất này bao gồm một nhóm hóa chất phản ứng bám dính chắc chắn vào vị trí quan trọng trên Pks13, cải thiện độ chính xác đồng thời hạn chế các tương tác không mong muốn với các phân tử khác.

Lao phổi là bệnh truyền nhiễm do vi trùng lao gây nên. Ảnh minh hoạ/Internet

Sự liên kết được thiết kế riêng này cũng giúp ngăn ngừa vi khuẩn phát triển khả năng kháng thuốc. Đồng thời, bản thân CMX410 cũng hiệu quả với cả các chủng vi khuẩn lao kháng thuốc, vốn là một trở ngại lớn trong việc điều trị và kiểm soát căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

Trong các thí nghiệm, các nhà khoa học đã chứng minh CMX410 có thể được kết hợp an toàn với các loại kháng sinh điều trị lao khác. Đây là một yếu tố đặc biệt quan trọng vì phác đồ điều trị lao đòi hỏi phải dùng nhiều loại thuốc cùng lúc trong nhiều tháng.

Các nhà nghiên cứu cũng không tìm thấy tác dụng phụ nào trong các thử nghiệm trên động vật, ngay cả ở liều tối đa.

Điều này có thể là nhờ CMX410 có tính đặc hiệu cao với protein mục tiêu, nên khó có thể phá vỡ các vi khuẩn có lợi khác hoặc gây mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, một tác dụng phụ thường gặp của kháng sinh thông thường.

Nhìn chung, hợp chất này có thể trở thành nền tảng của một thế hệ kháng sinh mới giúp chống lại lao - cho đến nay vẫn được coi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới - và có thể là cả các bệnh truyền nhiễm khác, theo Sci-Tech Daily.

Lao phổi là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao gây ra tại phổi của người bệnh. Ảnh

Bệnh lao đang là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hàng triệu người mắc mới và hàng triệu ca tử vong do lao. Việt Nam nằm trong 20 quốc gia có gánh nặng lao cao nhất toàn cầu, với hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi năm. Đáng lo ngại, có rất nhiều trường hợp chưa được phát hiện kịp thời, vừa làm bệnh tiến triển nặng, vừa gia tăng nguy cơ lây lan âm thầm trong cộng đồng.