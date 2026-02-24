Ngày vía Thần Tài 2026, giờ vàng nạp tài, cúng sao cho chuẩn?

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, ngày vía Thần Tài năm Bính Ngọ 2026 có ba khung giờ vàng để cúng lễ, nạp tài.

Theo quan niệm dân gian, ngày 10 tháng Giêng âm lịch là ngày vía Thần Tài. Đây là dịp tưởng nhớ và cầu xin vị thần cai quản tiền bạc, của cải phù hộ cho một năm làm ăn hanh thông, buôn may bán đắt. Năm 2026, Đại lễ Thần Tài, Tết Thần Tài rơi vào ngày 10/1/2026 âm lịch, tức ngày 26/2/2026 dương lịch. Việc chuẩn bị đúng lễ, thực hiện đúng nghi thức theo hướng dẫn được nhiều người quan tâm trong dịp đầu xuân.

Các tư vấn của chuyên gia phong thủy được chia sẻ dưới góc độ tham khảo về phong tục dân gian, nhằm giúp người dân thực hành nghi lễ một cách trang trọng, mang lại sự an tâm cho gia chủ, từ đó giúp làm ăn phát tài phát lộc.

Mâm cúng ngày vía Thần Tài. Ảnh: BHX.

Ba khung giờ vàng cúng lễ và nạp tài

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong ngày mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026 có ba khung giờ đẹp để tiến hành cúng lễ gồm giờ Mão từ 5h đến 7h, giờ Tỵ từ 9h đến 11h và giờ Thân từ 15h đến 17h.

Đây cũng là ba khung giờ nên thực hiện nghi thức mang vàng, bạc đi qua cổng chính hoặc cửa chính, sau đó đặt vào vùng tài vị trong nhà, nơi đặt két sắt hoặc nơi chuyên để tiền và các trang sức vàng bạc có giá trị.

Tuy nhiên, giờ đẹp chỉ là một trong những yếu tố cần lưu ý, điều quan trọng hơn là người thực hiện nghi lễ phải giữ thân thể sạch sẽ, tâm thế hoan hỉ, suy nghĩ tích cực về tài chính và công việc trong năm mới.

Nạp tài đúng cách: Giữ thân thanh tịnh, tâm thế tích cực

Chuyên gia Nguyễn Song Hà cho hay, trước ngày 10 tháng Giêng, gia chủ nên giữ thân thanh tịnh. Đêm trước ngày lễ cần giữ thân thể sạch sẽ, không quan hệ ân ái nam nữ, không ăn đồ tanh hôi như mắm tôm, mắm tép và kiêng ăn các thực phẩm gồm thịt chó, thịt mèo, ba ba, rùa, lươn, trạch, rắn, trăn, cá chép, thịt trâu, rượu cao, mỡ trăn, tiết canh.

Hai vị Thần Tài và Thổ Địa được nhiều gia đình người Việt Nam thờ cúng trong nhà. Ảnh: BHX.

Trong ngày làm lễ, cần giữ tâm thái hoan hỉ, vui vẻ, mồm miệng thơm tho sạch sẽ, trong đầu suy nghĩ tích cực về tiền bạc, tài chính rồi tiến hành nghi thức nạp tài vào két sắt hoặc nơi thường xuyên chứa tiền bạc, vàng bạc, trang sức có giá trị.

Đồ nạp tài gồm ba hoa mai, ba đồng bạc mặt chữ phúc tượng hình, một ít vàng nếu có. Trường hợp có ba hoa mai mạ vàng thì không cần thêm vàng. Ngoài ra chuẩn bị năm đồng tiền polymer mệnh giá 100.000 đồng (tổng 500.000 đồng), năm đồng tiền mệnh giá 50.000 đồng (tổng 250.000 đồng), năm đồng tiền mệnh giá 500.000 đồng (tổng 2.500.000 đồng) để tạo ra bộ số sinh, trong đó có số 5 là số sinh.

Trước và trong khi nạp tài phải đọc khẩu chú:

“Thiên Linh Linh Địa Linh Linh

Phúc Lộc Thọ Khang Ninh đáo gia

Kim Ngọc Tài Mãn Đường”

Hoặc:

“Thiên Linh Linh Địa Linh Linh

Phúc Lộc Thọ Khang Ninh đáo gia

Kim Ngọc Tài Phú Quý Mãn Đường”.

Đồ lễ cúng Tết Thần Tài ngày mùng 10 tháng Giêng

Theo chuyên gia Nguyễn Song Hà, đồ lễ cúng Tết Thần Tài ngày mùng 10 tháng Giêng gồm:

Nến hoặc đèn cầy, hương thắp, ba cốc nước, ba cốc rượu.

Gạo tẻ, tiền vàng mã, muối hạt sạch, thuốc lá.

Bộ tam sên gồm thịt heo luộc có cả mỡ, nạc, da; ba quả trứng luộc; ba con tôm.

Hoa tươi như hoa cúc vàng, hoa đồng tiền; tiền lẻ; một đĩa bánh kẹo; trầu cau gồm một quả cau, một quả trầu; xôi đậu xanh.

Ngoài ra có thể sắm lễ cá lóc nướng hoặc heo quay bánh hỏi, tùy thuộc điều kiện của mỗi gia đình. Chuẩn bị chum rượu để cúng lấy vía Thần Tài, cầu xin cho năm mới làm ăn phát đạt.

Dân gian truyền miệng Thần Tài thích món cua biển, heo quay, bánh bao nhân thịt trứng và chuối chín vàng.

Ngoài ngày vía chính mùng 10 tháng Giêng, nhiều người còn chọn ngày mùng 10 âm lịch hằng tháng để cúng Thần Tài, cầu xin may mắn về tài lộc trong tháng đó. Thông thường vào ngày mùng 1 và ngày 15 âm lịch, cùng với bàn thờ tổ tiên và các bàn thờ khác trong nhà, hoặc ngày mùng 10 âm lịch hằng tháng, gia chủ cúng Thần Tài để tạ lễ khi gặp vận may về tài lộc.

Thắp nhang, lau dọn và tắm tượng

Theo chuyên gia Song Hà, thường ngày nên đốt nhang mỗi sáng từ 6h đến 7h và chiều tối từ 18h đến 19h, mỗi lần đốt năm cây nhang. Khi đốt nhang cần thay nước uống, thay nước trong lọ hoa và chưng thờ nải chuối chín vàng có hương thơm. Tránh để chó mèo quậy phá làm ô uế bàn thờ Thần Tài.

Hàng tháng lau bàn thờ Thần Tài – Thổ Địa vào ngày cuối tháng, không lau dọn giữa tháng. Nước bao sái bàn thờ là nước ngũ vị hương đun từ năm loại lá hương liệu gồm hồi khô, quế khô, hương nhu, lá sả, lá mùi hoặc lá bưởi tùy mùa. Không lau rửa bàn thờ bằng rượu gừng nếu bàn thờ bằng gỗ vì có thể làm hỏng ban thờ; tượng sứ có thể tắm bằng rượu gừng.

Một năm mười hai tháng chỉ tắm tượng năm lần và tắm vào các ngày mùng 10 âm lịch. Khăn lau bàn thờ và khăn tắm tượng Thần Tài – Thổ Địa phải dùng riêng, không sử dụng vào việc khác.

"Đầu xuân sau Tết Nguyên đán có Tết Thần Tài và dịp Rằm tháng Giêng là hai ngày quan trọng, vì vậy mọi người nên tìm hiểu kỹ để chuẩn bị lễ cúng trang trọng và thành tâm", chuyên gia Nguyễn Song Hà chia sẻ.