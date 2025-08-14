Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngất ngây trước cảnh quan kỳ ảo ở nơi tận cùng châu Mỹ

Kho tri thức

Ngất ngây trước cảnh quan kỳ ảo ở nơi tận cùng châu Mỹ

Nằm ở vùng Patagonia hoang dã của Chile, Công viên quốc gia Torres del Paine nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ và hệ sinh thái đa dạng bậc nhất Nam Mỹ.

T.B (tổng hợp)
1. Tên gọi Torres del Paine bắt nguồn từ tiếng bản địa. “Torres” nghĩa là “tháp” trong tiếng Tây Ban Nha, còn “Paine” là “màu xanh” trong tiếng Tehuelche. Ảnh: Pinterest.
1. Tên gọi Torres del Paine bắt nguồn từ tiếng bản địa. “Torres” nghĩa là “tháp” trong tiếng Tây Ban Nha, còn “Paine” là “màu xanh” trong tiếng Tehuelche. Ảnh: Pinterest.
2. Có những đỉnh núi granite nổi tiếng. Ba “tháp” đá khổng lồ là biểu tượng của công viên, thu hút hàng nghìn nhiếp ảnh gia đến sáng tác mỗi năm. Ảnh: Pinterest.
2. Có những đỉnh núi granite nổi tiếng. Ba “tháp” đá khổng lồ là biểu tượng của công viên, thu hút hàng nghìn nhiếp ảnh gia đến sáng tác mỗi năm. Ảnh: Pinterest.
3. Hệ động vật phong phú. Nơi đây là nhà của lạc đà Guanaco, báo sư tử, cáo xám và hàng trăm loài chim đặc hữu. Ảnh: Pinterest.
3. Hệ động vật phong phú. Nơi đây là nhà của lạc đà Guanaco, báo sư tử, cáo xám và hàng trăm loài chim đặc hữu. Ảnh: Pinterest.
4. Sở hữu sông băng và hồ băng xanh ngọc. Các hồ như Pehoé và Grey cùng nhiều sông băng tạo nên màu nước tuyệt đẹp. Ảnh: Pinterest.
4. Sở hữu sông băng và hồ băng xanh ngọc. Các hồ như Pehoé và Grey cùng nhiều sông băng tạo nên màu nước tuyệt đẹp. Ảnh: Pinterest.
5. Khí hậu thay đổi chóng mặt. Trong một ngày, du khách có thể trải nghiệm nắng, mưa, gió mạnh và cả tuyết rơi. Ảnh: Pinterest.
5. Khí hậu thay đổi chóng mặt. Trong một ngày, du khách có thể trải nghiệm nắng, mưa, gió mạnh và cả tuyết rơi. Ảnh: Pinterest.
6. Là điểm trekking hàng đầu thế giới. Tuyến đường W Trek và O Circuit dài hàng chục km được dân mê trekking toàn cầu yêu thích. Ảnh: Pinterest.
6. Là điểm trekking hàng đầu thế giới. Tuyến đường W Trek và O Circuit dài hàng chục km được dân mê trekking toàn cầu yêu thích. Ảnh: Pinterest.
7. Thu hút hơn 300.000 du khách mỗi năm. Bất chấp vị trí xa xôi, Torres del Paine vẫn là điểm đến mơ ước của dân du lịch khám phá. Ảnh: Pinterest.
7. Thu hút hơn 300.000 du khách mỗi năm. Bất chấp vị trí xa xôi, Torres del Paine vẫn là điểm đến mơ ước của dân du lịch khám phá. Ảnh: Pinterest.
8. Được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Torres del Paine được UNESCO công nhận vào năm 1978 nhờ giá trị thiên nhiên và sinh học đặc biệt. Ảnh: Pinterest.
8. Được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Torres del Paine được UNESCO công nhận vào năm 1978 nhờ giá trị thiên nhiên và sinh học đặc biệt. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.
T.B (tổng hợp)
#Công viên quốc gia Torres del Paine #cảnh quan Patagonia Chile #đỉnh núi granite Torres del Paine #hệ sinh thái đa dạng Nam Mỹ #sông băng hồ băng xanh ngọc #địa điểm trekking hàng đầu thế giới

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT