Ngã vào nồi sữa nóng, bé gái tử vong thương tâm

Bé gái 17 tháng tuổi ở huyện Anantpur đã tử vong thương tâm sau khi ngã vào nồi sữa nóng trong bếp trường học.

Đoạn clip cho thấy bé gái Akshita, 17 tháng tuổi, cùng mẹ là Krishnaveni đi vào bếp của trường, nơi sữa nóng chuẩn bị phát cho học sinh được đặt dưới quạt trần để nguội.

Sau khi rời bếp rồi quay lại, Akshita bất ngờ đi một mình vào phòng. Trong lúc chạy theo một con mèo, bé vấp ngã và ngã thẳng vào nồi sữa, khiến toàn thân bị bỏng nặng. Nghe tiếng con gái hét, Krishnaveni vội lao tới kéo bé ra và đưa đến Bệnh viện Chính phủ Anantapur.

Do tình trạng nghiêm trọng, các bác sĩ khuyến cáo chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Công lập Kurnool để điều trị. Tuy nhiên, Akshita đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng.