Nga tung "sát thủ của Starlink" làm đảo lộn chiến trường Ukraine

Khi bị Starlink "cấm cửa", Quân đội Nga đã nhanh chóng triển khai Spirit-030 đánh dấu bước tiến quan trọng về liên lạc vệ tinh quân sự trên chiến trường.

Theo các nguồn tin quân sự topwar, voennoedelo, gazeta, vesti, defence-ua.com, eadaily.com, thiết bị này đã bắt đầu được cung cấp hàng loạt cho lực lượng Nga từ đầu tháng 4/2026, ngay sau khi Starlink mất kết nối.

Không giống các trạm vệ tinh cũ của Nga vốn cồng kềnh với anten đường kính lên tới 90cm, Spirit-030 sở hữu anten parabolic chỉ 30cm, giúp giảm đáng kể kích thước tổng thể.

Thiết bị dễ dàng mang theo, lắp đặt nhanh mà không cần thiết bị hỗ trợ phức tạp, phù hợp hoàn hảo cho các đơn vị tác chiến linh hoạt.

Về nguyên lý hoạt động, Spirit-030 kết nối với các vệ tinh địa tĩnh (geostationary) của Nga, điển hình là chòm sao Blagovest hoặc Rassvet, được phóng bổ sung vào tháng 3/2026.

Khác với Starlink sử dụng quỹ đạo thấp (khoảng 550km), các vệ tinh địa tĩnh bay ở độ cao khoảng 35.786km, đòi hỏi anten phải hướng chính xác theo phương vị, độ cao và phân cực.

Quá trình định hướng được thực hiện thủ công bằng cơ cấu cơ khí đơn giản, giúp người dùng nhanh chóng thiết lập kết nối mà không phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết.

Nhờ đó, Spirit-030 cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên lạc vệ tinh: truyền dữ liệu tốc độ cao, điện thoại, hội nghị video và truy cập Internet, đồng thời hỗ trợ mã hóa toàn bộ tín hiệu thoại lẫn dữ liệu số để chống nghe lén và nhiễu điện tử.

Về thông số hiệu suất, Spirit-030 nổi bật ở tính ổn định và khả năng hoạt động trong môi trường chiến tranh điện tử. Do sử dụng băng tần được bảo vệ (băng C từ 3,4-7 GHz tương thích Ka/Q-band của vệ tinh Blagovest), thiết bị ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu và hiện tượng khí quyển.

Tuy nhiên, vì quỹ đạo cao nên độ trễ (latency) dao động từ 240-700 mili giây, cao hơn nhiều so với Starlink (dưới 40ms), dẫn đến thông lượng dữ liệu thấp hơn và không lý tưởng cho điều khiển drone thời gian thực.

Bù lại, Spirit-030 đảm bảo kết nối liên tục, phù hợp cho chỉ huy đơn vị, dẫn hỏa pháo và truyền dữ liệu trinh sát, những nhiệm vụ không yêu cầu tốc độ cực cao nhưng cần độ tin cậy tuyệt đối.

So với các phiên bản cũ của Nga, Spirit-030 mang lại lợi thế rõ rệt về tính tàng hình. Kích thước anten giảm mạnh khiến thiết bị khó bị phát hiện bằng mắt thường hoặc UAV trinh sát của đối phương, giảm nguy cơ bị tiêu diệt.

Các nguồn quân sự Nga đánh giá đây là “thiết bị rất tốt” nhờ tính cơ động cao và khả năng che giấu tốt hơn. Spirit-030 đại diện cho bước tiến công nghệ quan trọng của Nga trong lĩnh vực liên lạc vệ tinh quân sự: nhỏ gọn hơn, dễ triển khai hơn và phù hợp với nhu cầu thực chiến.

Hệ thống mạng vệ tinh Spirit-030 được binh sĩ Nga triển khai trên chiến trường.
