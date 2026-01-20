Nga tiến hành thử nghiệm ICBM mới, nâng cấp vũ khí hạt nhân chiến lược

Nga dự kiến sẽ tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn trong năm 2026, bao gồm cả biến thể triển khai trong hầm phóng cố định và biến thể cơ động trên bệ phóng di động. Thông tin này được báo Izvestia đăng tải ngày 12/1/2026 và được giới phân tích xem là dấu mốc quan trọng trong lộ trình thay thế hệ thống Topol-M - trụ cột của lực lượng tên lửa chiến lược Nga từ đầu những năm 2000.

Các tên lửa mới chưa được công bố tên chính thức hay thông số kỹ thuật chi tiết, song được mô tả là sử dụng nhiên liệu rắn thế hệ tiên tiến hơn, đồng thời có khả năng mang đầu đạn siêu vượt âm có dẫn hướng. Điều này cho thấy Nga không chỉ thay thế các khung tên lửa đã đến hạn vòng đời, mà còn đồng thời nâng cấp mạnh mẽ tải trọng chiến đấu nhằm duy trì ưu thế răn đe hạt nhân trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp.

Hệ thống tên lửa ICBM Topol-M của Quân đội Nga. Ảnh: TASS

Việc thử nghiệm song song cả hai cấu hình hầm phóng và cơ động phản ánh triết lý truyền thống của Nga trong triển khai lực lượng hạt nhân trên bộ: kết hợp giữa khả năng sống còn cao của hầm phóng kiên cố và tính linh hoạt, khó bị phát hiện của các tổ hợp cơ động trên đường bộ.

Một điểm đáng chú ý trong thông tin từ Izvestia là khả năng các ICBM mới sẽ được trang bị đầu đạn siêu vượt âm có dẫn hướng, được Nga phân loại là “thế hệ thứ hai” của đầu đạn siêu vượt âm dành cho tên lửa xuyên lục địa. Những đầu đạn này được cho là khác biệt với tổ hợp Avangard vốn đã được triển khai, cho thấy Nga đang phát triển song song nhiều hướng công nghệ thay vì chỉ dựa vào một giải pháp duy nhất.

Trong bối cảnh các hệ thống phòng thủ tên lửa ngày càng được đầu tư mạnh, đầu đạn siêu vượt âm có khả năng cơ động trong pha tái xâm nhập được xem là công cụ then chốt nhằm xuyên thủng lưới đánh chặn của đối phương. Nếu được tích hợp thành công, sự kết hợp giữa tầng đẩy nhiên liệu rắn thế hệ mới và đầu đạn siêu vượt âm dẫn hướng sẽ làm thay đổi đáng kể bài toán phát hiện, theo dõi và đánh chặn ICBM.

Topol-M, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên do Nga phát triển sau khi Liên Xô tan rã, đã được biên chế vào tháng 12/2000. ICBM này có phạm vi tấn công khoảng 11.000 km. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Giới quan sát cho rằng các chương trình như RS-24 Yars, RS-26 Rubezh hay dự án Kedr bí mật đều có thể liên quan đến lộ trình thay thế Topol-M. Tuy nhiên, việc Nga không nêu rõ tên hệ thống trong thông báo mới nhất khiến khả năng xuất hiện một biến thể hoàn toàn mới, hoặc một dẫn xuất sâu của các thiết kế hiện có, vẫn được để ngỏ.

Theo các ước tính quốc tế, Nga hiện sở hữu hơn 4.300 đầu đạn hạt nhân, trong đó khoảng 1.700 đầu đạn chiến lược đang được triển khai. Thành phần ICBM trên bộ vẫn giữ vai trò then chốt trong “bộ ba hạt nhân”, và việc thay thế Topol-M bằng thế hệ ICBM mới được xem là bước đi tất yếu nhằm duy trì độ tin cậy và khả năng sống còn của lực lượng răn đe chiến lược.

Việc Nga công khai kế hoạch thử nghiệm ICBM mới từ năm 2026 cũng được nhìn nhận như một thông điệp chiến lược, cho thấy Moscow quyết tâm duy trì năng lực hạt nhân ở mức cao trong dài hạn, bất chấp các biến động về chính trị, quân sự và kinh tế toàn cầu.